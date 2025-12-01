केदारनाथ में तापमान -14°C, राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट; जानें दिल्ली-यूपी के मौसम का हाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ी राज्यों, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, के ऊंचे इलाकों में हाल ही में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, कई जगहों पर तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चला गया है।

दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया वहीं, चक्रवात 'दितवाह' का असर दक्षिण भारत तक ही सीमित है, जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और उत्तरी राज्यों में इसका सीधा प्रभाव नहीं है। उत्तर तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों के समानांतर लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और बुधवार सुबह तक और कमजोर होने की संभावना है। कराईकल और चेन्नई में डापलर मौसम रडार द्वारा निगरानी की जा रही है। कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, चेन्नई, चेंगलपट्टू और रानीपेट जिलों में कुछ बारिश हो सकती है।

केदारनाथ में तो तापमान -14 °C दर्ज किया गया गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग (कश्मीर), लाहौल-स्पीति, किन्नौर, मनाली, शिमला, कुफरी (हिमाचल प्रदेश), और औली, केदारनाथ घाटी, चोपता (उत्तराखंड) जैसे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे नदी-नाले जमने लगे हैं। केदारनाथ में तो तापमान -14°C दर्ज किया गया है।

मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। हिमाचल प्रदेश में 4-5 दिसंबर के आसपास फिर से बारिश और बर्फबारी की संभावना है। भारी बर्फबारी के कारण कुछ प्रमुख राजमार्गों और स्थानीय सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है, खासकर लाहौल-स्पीति और किन्नौर घाटियों में।