Rudraprayag : पूर्व पालिकाध्यक्ष व कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह झिंक्वाण का निधन, जनपद में शोक की लहर

संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग: जिले की राजनीति में लगभग तीन दशकों तक केंद्रीय भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व दायित्वधारी व पूर्व पालिकाध्यक्ष देवेंद्र सिंह झिंक्वाण का रविवार रात हृदयगति रुकने से निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। उनके निधन से जनपद सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

जानकारी के अनुसार रविवार रात कोटेश्वर स्थित उनके आवास पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की सूचना मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं, राजनीतिक प्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों का उनके आवास पर तांता लग गया।

दोपहर में अलकनंदा-मंदाकिनी संगम तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके दोनों पुत्रों ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 'देवेंद्र झिंक्वाण अमर रहें' के नारे लगाए और कांग्रेस ध्वज अर्पित कर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।