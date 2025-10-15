धार्मिक यात्रा पर अभिनेत्री सारा अली खान, पहुंचेंगी उत्तराखंड के सबसे दुर्गम धाम
अभिनेत्री सारा अली खान इन दिनों उत्तराखंड में धार्मिक यात्रा पर हैं। उन्होंने रुद्रनाथ धाम की पैदल यात्रा की और ल्वींटी बुग्याल में रात्रि विश्राम किया। ग्रामीणों ने उन्हें पहचाना और बातचीत की। सारा अली खान ने स्थानीय लोगों से लोक जीवन पर चर्चा की और यहां की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हुईं। वह कपाट बंद होने के उत्सव में शामिल होंगी।
संवाद सहयोगी जागरण, गोपेश्वर। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान इन दिनों धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड में मौजूद हैं। बुधवार को सारा अली खान सबसे दुर्गम माने जाने वाली रुद्रनाथ धाम की यात्रा पर गईंं। इस दौरान पैदल ही वह रुद्रनाथ जाने के साथ साथ रास्ते में ल्वींटी बुग्याल में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची हैं। खास बात तो यह है कि पैदल रास्ते के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें पहचाना तो बातचीत की और अभिनेत्री भी स्थानीय लोगों से घुल मिल कर यहां के लोक जीवन को लेकर चर्चा करनी लगी।
सुबह हेलीकाप्टर से जिला मुख्यालय गोपेश्वर आने के बाद अभिनेत्री सारा अली खान वाहन से तीन किमी दूर गंगोलगांव पहुंची। यहां पर नाश्ता करने के बाद रुद्रनाथ की पैदल यात्रा शुरु हुई। सारा अली खान गांव के बीच से जब गुजरी तो युवा वर्ग ने अभिनेत्री को पहचान लिया। अभिनेत्री ने भी ग्रामीणों से बातचीत कर गांव की जीवन दर्शन को करीब से देखा। बताया गया कि पहले पड़ाव पर अभिनेत्री ल्वींटी बुग्याल में पहुंची । जहां से गुरुवार को श्री रुद्रनाथ धाम पहुंचेगी।
बताया गया कि वह कपाट बंद होने के उत्सव में शामिल होगी। रास्ते में अभिनेत्री झोपड़ीनुमा ढाबों में रुकी ओर चाय पीते हुए ढाबा संचालक युवाओं से यहां की धार्मिक मान्यता के साथ स्थानीय व्यंजनों ,लोक जीवन को लेकर चर्चा की। बताया गया कि अभिनेत्री को यहां के लोक जीवन के साथ प्राकृतिक सुदंरता से खासी प्रभावित हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।