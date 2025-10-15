संवाद सहयोगी जागरण, गोपेश्वर। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान इन दिनों धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड में मौजूद हैं। बुधवार को सारा अली खान सबसे दुर्गम माने जाने वाली रुद्रनाथ धाम की यात्रा पर गईंं। इस दौरान पैदल ही वह रुद्रनाथ जाने के साथ साथ रास्ते में ल्वींटी बुग्याल में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची हैं। खास बात तो यह है कि पैदल रास्ते के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें पहचाना तो बातचीत की और अभिनेत्री भी स्थानीय लोगों से घुल मिल कर यहां के लोक जीवन को लेकर चर्चा करनी लगी।

सुबह हेलीकाप्टर से जिला मुख्यालय गोपेश्वर आने के बाद अभिनेत्री सारा अली खान वाहन से तीन किमी दूर गंगोलगांव पहुंची। यहां पर नाश्ता करने के बाद रुद्रनाथ की पैदल यात्रा शुरु हुई। सारा अली खान गांव के बीच से जब गुजरी तो युवा वर्ग ने अभिनेत्री को पहचान लिया। अभिनेत्री ने भी ग्रामीणों से बातचीत कर गांव की जीवन दर्शन को करीब से देखा। बताया गया कि पहले पड़ाव पर अभिनेत्री ल्वींटी बुग्याल में पहुंची । जहां से गुरुवार को श्री रुद्रनाथ धाम पहुंचेगी।