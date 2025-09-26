रुद्रप्रयाग में पहाड़ी से टकराया बोलेरो वाहन, चालक समेत आठ लोग घायल

उत्‍तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में मयाली - जखोली मार्ग पर बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें आठ लोग घायल हो गए। वाहन जखोली रेंज ऑफिस के पास अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराया। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दो गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। सभी घायल जखवाड़ी गांव के निवासी हैं।

संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग। जखोली ब्लाक के अन्तर्गत मयाली-जखोली मोटरमार्ग पर जखोली रेंज ऑफिस के समीप एक बोलेरो वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराया। जिसमें चालक समेत आठ लोग सवार थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस एवं रेस्क्यू टीमों ने घायलो को वाहन से बाहर निकालकर उपचार के लिए सीएचसी जखोली ले जाया गया। जहां दो गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया।

शुक्रवार को सुबह पौने बजे मयाली-जखोली मोटरमार्ग पर मयाली की ओर आ रहा एक बोलेरो वाहन बालिका इण्टर कालेज जखोली रेंज ऑफिस के समीप अचानक पहाड़ी से जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि वाहन खाई में नहीं गिरा। जिसमें चालक समेत आठ लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ एवं डीडीआरएफ की टीमों ने राहत खोज बचाव का कार्य शुरू किया।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनएस रजवार ने बताया कि वाहन दुर्घटना में चालक सन्त लाल पुत्र मुशी लाल, भादी देवी पत्नी मुंशी लाल, कु0 अमिशा पुत्री जसपाल लाल, सुकरी देवी पत्नी मंगसीरु लाल, भारती देवी पत्नी राकेश लाल, भागदेई देवी पत्नी सुरेश लाल घायल हो गए।