Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रुद्रप्रयाग में पहाड़ी से टकराया बोलेरो वाहन, चालक समेत आठ लोग घायल

    By Brijesh bhatt Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:25 PM (IST)

    उत्‍तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के जखोली में मयाली - जखोली मार्ग पर बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें आठ लोग घायल हो गए। वाहन जखोली रेंज ऑफिस के पास अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराया। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दो गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। सभी घायल जखवाड़ी गांव के निवासी हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    बोलेरो वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराया। Jagran

    संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग। जखोली ब्लाक के अन्तर्गत मयाली-जखोली मोटरमार्ग पर जखोली रेंज ऑफिस के समीप एक बोलेरो वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराया। जिसमें चालक समेत आठ लोग सवार थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस एवं रेस्क्यू टीमों ने घायलो को वाहन से बाहर निकालकर उपचार के लिए सीएचसी जखोली ले जाया गया। जहां दो गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को सुबह पौने बजे मयाली-जखोली मोटरमार्ग पर मयाली की ओर आ रहा एक बोलेरो वाहन बालिका इण्टर कालेज जखोली रेंज ऑफिस के समीप अचानक पहाड़ी से जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि वाहन खाई में नहीं गिरा। जिसमें चालक समेत आठ लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ एवं डीडीआरएफ की टीमों ने राहत खोज बचाव का कार्य शुरू किया।

    जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनएस रजवार ने बताया कि वाहन दुर्घटना में चालक सन्त लाल पुत्र मुशी लाल, भादी देवी पत्नी मुंशी लाल, कु0 अमिशा पुत्री जसपाल लाल, सुकरी देवी पत्नी मंगसीरु लाल, भारती देवी पत्नी राकेश लाल, भागदेई देवी पत्नी सुरेश लाल घायल हो गए।

    जबकि अंगद पुत्र बच्चू लाल एवं रुपदेई देवी पत्नी दिनेश लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग जखवाडी, ब्लाक जखोली के निवासी है। जिन्हें 108 सेवा के माध्यम से सभी घायलों को उपचार के लिए पहले सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र्र जखोली लाया गया। जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया।