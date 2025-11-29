Language
    पुलिस ने लापता युवती को दो सप्ताह बाद पंजाब से किया बरामद, स्वजन के किया सुपुर्द

    By Omprakash Awasthi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:44 PM (IST)

    पिथौरागढ़ पुलिस ने गंगोलीहाट से लापता हुई युवती को पंजाब से दो सप्ताह बाद ढूंढ निकाला। पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता और सर्विलांस का उपयोग करके युवती की लोकेशन ट्रेस की और उसे सुरक्षित बरामद किया। युवती को बाद में उसके परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से युवती सकुशल मिल गई।

    जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। कोतवाली गंगोलीहाट क्षेत्र की गत 13 नवंबर से लापता युवती को पुलिस ने पंजाब से सकुशल बरामद कर लिया है। गंगोलीहाट पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए युवती की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की थी।

    एसपी पिथौरागढ़ रेखा यादव के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में टीम ने इसमें तकनीकी की भी सहारा लिया। सर्विलांस टीम के हेड कांस्टेबल हेम चंद्र सिंह व कांस्टेबल कमल तुलेरा ने मोबाइल लोकेशन व अन्य तकनीकी माध्यमों से युवती का संभावित ठिकाना ट्रेस किया।

    लगातार प्रयासों के बाद 28 नवंबर को अपर उपनिरीक्षक नरेन्द्र पाठक की टीम पंजाब पहुंची और वहां से युवती को सकुशल बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद युवती को सुरक्षित पिथौरागढ़ लाया गया, जहां उसे स्वजन के सुपुर्द किया गया।