पुलिस ने लापता युवती को दो सप्ताह बाद पंजाब से किया बरामद, स्वजन के किया सुपुर्द

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। कोतवाली गंगोलीहाट क्षेत्र की गत 13 नवंबर से लापता युवती को पुलिस ने पंजाब से सकुशल बरामद कर लिया है। गंगोलीहाट पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए युवती की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की थी।

एसपी पिथौरागढ़ रेखा यादव के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में टीम ने इसमें तकनीकी की भी सहारा लिया। सर्विलांस टीम के हेड कांस्टेबल हेम चंद्र सिंह व कांस्टेबल कमल तुलेरा ने मोबाइल लोकेशन व अन्य तकनीकी माध्यमों से युवती का संभावित ठिकाना ट्रेस किया।