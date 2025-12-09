पिथौरागढ़ में 100 मीटर गहरी खाई में गिरा डंपर...एक युवक की मौत, चालक घायल

संवाद सूत्र, जागरण पिथौरागढ़। मुवानी क्षेत्र के भंडारी गांव स्टोन क्रेशर से मुवानी-चौबाटी मार्ग पर सामग्री ले जा रहा डंपर मुवानी से मात्र एक किमी आगे मारकूना नामक स्थान पर सड़क से सौ मीटर खाई से होकर नीचे खेतों में पलट गया। फलस्वरुप वाहन में सवार एक युवक की मौत हो गई और चालक घायल हो गया।

