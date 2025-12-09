पिथौरागढ़ में 100 मीटर गहरी खाई में गिरा डंपर...एक युवक की मौत, चालक घायल
संवाद सूत्र, जागरण पिथौरागढ़। मुवानी क्षेत्र के भंडारी गांव स्टोन क्रेशर से मुवानी-चौबाटी मार्ग पर सामग्री ले जा रहा डंपर मुवानी से मात्र एक किमी आगे मारकूना नामक स्थान पर सड़क से सौ मीटर खाई से होकर नीचे खेतों में पलट गया। फलस्वरुप वाहन में सवार एक युवक की मौत हो गई और चालक घायल हो गया।
घटना सोमवार देर रात्रि की है। डम्पर संख्या यूके 05 सीए 1081 स्टोन क्रेशर से सामग्री लेकर जा रहा था। मारकूना के पास 100 मीटर गहरी खाई से होते खेतों में गिर गया।
वाहन में सवार चालक डिगर राम 32 वर्ष पुत्र शेरराम और सूरज पाठक 24 वर्ष पुत्र हरीश पाठक निवासी कमतोली घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां दोनों को प्राथमिक दिया। उपचार के दौरान सूरज पाठक को मौत हो गई।
घायल को 108 वाहन से जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। मृतक का मंगलवार सुबह पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
थल थानाध्यक्ष प्रकाश पांडेय ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच कर जानकारी जुटाई जाएगी। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर स्वजनों को सौंप दिया है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा है।
