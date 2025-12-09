Language
    रेस्टोरेंट में खाना बनाते समय तेज धमाके के साथ फटा प्रेशर कुकर...मची अफरा-तफरी, दो कर्मचारी झुलसे

    By Naresh Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:16 PM (IST)

    नैनीताल के एक रेस्टोरेंट में खाना बनाते समय प्रेशर कुकर में तेज धमाका हुआ। इस घटना से रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई। धमाके के कारण रेस्टोरेंट में काम ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के मल्लीताल क्षेत्र के रेस्टोरेंट में गैस चूल्हे पर चढ़ा प्रेशर कुकर तेज धमाके की आवाज के साथ फट गया। तेज आवाज सुन आसपास के दुकानदारों में भी अफरा-तफरी मच गई।

    हादसे में रेस्टोरेंट में काम कर रहे दो कर्मचारी झुलसने के साथ ही चोटिल हो गए। रेस्टोरेंट स्वामी ने दोनों को बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाकर उपचार दिलाया।

    जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह न्यू पालिका बाजार क्षेत्र स्थित राजेश्वरी फूड रेस्टोरेंट में कर्मचारी काम कर रहे थे। कर्मियों ने चने पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ाये हुए थे। इसी बीच प्रेशर कुकर तेज धमाके साथ फट गया।

    जिससे खौलते चने के पानी से काम कर रहे संतोष कुमार व संतोष बिष्ट झुलस गए। धमाका इतना तेज था की आसपास के दुकान संचालकों व राहगीरों में भी अफरा-तफरी मच गई।

    कर्मियों व दुकानदारों ने आनन-फानन में दोनों को बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया। जहां उन्हें उपचार देकर छुट्टी दे दी गई। रेस्टोरेंट स्वामी अनिल ठाकुर ने बताया कि प्रेशर कुकर की सीटी खराब होने पर सुबह ही कर्मी नई सीटी खरीद कर लाया था।

    कर्मी ने नई सीटी तो लगाई, लेकिन प्रेशर कुकर के प्रेशर की जांच नहीं की। जिससे धमाका हो गया। दोनों की हालत ठीक है। धमाके से दुकान में गैस चूल्हा व एक सेल्फ भी क्षतिग्रस्त हो गया।