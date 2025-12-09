रेस्टोरेंट में खाना बनाते समय तेज धमाके के साथ फटा प्रेशर कुकर...मची अफरा-तफरी, दो कर्मचारी झुलसे

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के मल्लीताल क्षेत्र के रेस्टोरेंट में गैस चूल्हे पर चढ़ा प्रेशर कुकर तेज धमाके की आवाज के साथ फट गया। तेज आवाज सुन आसपास के दुकानदारों में भी अफरा-तफरी मच गई।

हादसे में रेस्टोरेंट में काम कर रहे दो कर्मचारी झुलसने के साथ ही चोटिल हो गए। रेस्टोरेंट स्वामी ने दोनों को बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाकर उपचार दिलाया।

जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह न्यू पालिका बाजार क्षेत्र स्थित राजेश्वरी फूड रेस्टोरेंट में कर्मचारी काम कर रहे थे। कर्मियों ने चने पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ाये हुए थे। इसी बीच प्रेशर कुकर तेज धमाके साथ फट गया।

जिससे खौलते चने के पानी से काम कर रहे संतोष कुमार व संतोष बिष्ट झुलस गए। धमाका इतना तेज था की आसपास के दुकान संचालकों व राहगीरों में भी अफरा-तफरी मच गई।

कर्मियों व दुकानदारों ने आनन-फानन में दोनों को बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया। जहां उन्हें उपचार देकर छुट्टी दे दी गई। रेस्टोरेंट स्वामी अनिल ठाकुर ने बताया कि प्रेशर कुकर की सीटी खराब होने पर सुबह ही कर्मी नई सीटी खरीद कर लाया था।