    बकरी चराते समय भालू ने अचानक किया हमला, भिड़ा चरवाहा; जबड़े में हाथ डालकर बचाई जान

    By Omprakash Awasthi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:03 PM (IST)

    एक चरवाहे पर बकरी चराते समय भालू ने अचानक हमला कर दिया। चरवाहे ने बहादुरी दिखाते हुए भालू से मुकाबला किया और अपने हाथ को उसके जबड़े में डालकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

    Hero Image

    धारचूला के दर गांव में बकरी चराते समय भालू ने अचानक किया हमला. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़ । जिले की सीमांत तहसीलों में इन दिनों भालुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। धारचूला तहसील के दर गांव क्षेत्र में भालू के हमले में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। अपनी सूझबूझ और बहादुरी से ग्रामीण ने जान बचा ली।

    जानकारी के अनुसार दर गांव निवासी नरेंद्र सिंह दरियाल जंगल में बकरियां चरा रहे थे, तभी अचानक एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। नरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और कई मिनटों तक भालू से संघर्ष करते रहे। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने भालू के जबड़े में हाथ डाल दिया। इसी दौरान उनके शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए।

    लोगों को आते देख भालू जंगल की ओर भाग गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल नरेंद्र को धारचूला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पिथौरागढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। उनके सिर, पेट और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं।

    घटना की सूचना मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी डा. दीपक सैनी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एसएस नबियाल ने अस्पताल पहुंचकर घायल का हालचाल जाना। सीडीओ ने चिकित्सकों को निर्देश दिए कि घायल के उपचार में किसी भी तरह की कमी न रहने पाए। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और भालुओं के आतंक पर नियंत्रण के उपाय करने की मांग की है।

     

