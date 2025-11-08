बकरी चराते समय भालू ने अचानक किया हमला, भिड़ा चरवाहा; जबड़े में हाथ डालकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़ । जिले की सीमांत तहसीलों में इन दिनों भालुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। धारचूला तहसील के दर गांव क्षेत्र में भालू के हमले में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। अपनी सूझबूझ और बहादुरी से ग्रामीण ने जान बचा ली।

जानकारी के अनुसार दर गांव निवासी नरेंद्र सिंह दरियाल जंगल में बकरियां चरा रहे थे, तभी अचानक एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। नरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और कई मिनटों तक भालू से संघर्ष करते रहे। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने भालू के जबड़े में हाथ डाल दिया। इसी दौरान उनके शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए।

लोगों को आते देख भालू जंगल की ओर भाग गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल नरेंद्र को धारचूला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पिथौरागढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। उनके सिर, पेट और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं।