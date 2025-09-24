आग लगने से दो मंजिला मकान राख, लाखों की सम्पत्ति खाक

लोहाघाट के चनौड़ा तोक में एक दो मंजिला मकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। हरीश चंद्र जोशी और उनके परिवार का सब कुछ जल गया। दमकल टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अज्ञात है। राजस्व विभाग नुकसान का आकलन कर रहा है और ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।

जागरण संवाददाता, लोहाघाट। गंगनौला ग्राम पंचायत के चनौड़ा तोक में मंगलवार सुबह एक दोमंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आग से हरीश चंद्र जोशी, खिलानंद जोशी, प्रकाश जोशी, त्रिलोचन जोशी, नवीन जोशी और किशोर जोशी के मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मकान में रह रहे हरीश चंद्र जोशी ने भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। इस घटना से पीड़ितों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। आग लगने की सूचना मिलते ही लोहाघाट फायर स्टेशन प्रभारी हंसदास सागर के नेतृत्व में दमकल टीम मौके पर पहुंची।

लीडिंग फायरमैन कुंदन बसेड़ा, राजेश खर्कवाल, भैरव सिंह, फायरमैन भरत सिंह, चंचल सिंह, उमेश कुमार, राजेंद्र मेहता के साथ स्थानीय लोगों प्रकाश जोशी, परमानंद जोशी, नारायण दत्त जोशी, धर्मानंद जोशी आदि ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग शांत होने तक मकान और उसमें रखा अधिकांश सामान जल चुका था।