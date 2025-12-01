Language
    पिथौरागढ़ में शादी समारोह में आए ITBP के जवान की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत

    By Omprakash Awasthi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:09 AM (IST)

    पिथौरागढ़ में एक शादी समारोह में शामिल होने आए ITBP के एक जवान की अज्ञात वाहन की टक्कर से दुखद मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वाहन की तलाश जारी है। 

    मृतक जवान कैलाश नाथ गोस्वामी, फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की सातवीं वाहिनी मिर्थी में तैनात एक जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। कैलाश नाथ गोस्वामी 34 वर्ष पुत्र दानी नाथ गोस्वामी निवासी रांथी धारचूला जिला मुख्यालय में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए दो दिन का अवकाश लेकर कुमौड आया था।

    बीते रोज घुपौड स्थित एक बरात घर में आयोजित विवाह समारोह में शामिल हुआ| इसके बाद वह कुमौड़ में रह रही अपनी पत्नी किरण, सात वर्ष की बिटिया आरुषि और 11 माह के बेटे दक्ष से मिलने घर आ गए। सांय सात बजे वह बरात में शामिल होने की बात कह कर घर से निकला।

    खून से लथपथ पड़ा मिला जवान

    कुमौड और जाखनी के बीच मध्य रात्रि किसी बरात से आ रहे एक व्यक्ति ने जवान को सड़क पर खून से लथपथ पड़ा देखा और इसकी सूचना पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 112 पर दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जवान को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    जवान के सिर पर गंभीर चोट पाई गई है। मृतक जवान के पिता दानी नाथ गोस्वामी ने पुलिस में तहरीर दी है। तहरीर में
    कहा है कि उनके पुत्र की मौत किसी वाहन की टक्कर से हुई है। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया कि क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।

    मृतक का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि जवान को किसी ओवर स्पीड वाहन ने टक्कर मार दी। मृतक जवान 5 जुलाई 2024 से वाहिनी में तैनात था। जवान के निधन पर वाहिनी के सेनानी सहित तमाम लोगों ने दुख व्यक्त किया है।

