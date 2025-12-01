Language
    बीएलओ और मतदाताओं को बड़ी राहत, अब 11 दिसंबर तक जमा होंगे SIR के गणना प्रपत्र

    By Amar Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:18 AM (IST)

    निर्वाचन आयोग ने SIR गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 30 नवंबर थी। विभिन्न निर्वाचन अधिकारियों की कठिनाइयों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आयोग का मानना है कि इससे निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी होगी और अधिकारियों को राहत मिलेगी।

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तिथि बढ़ा दी है। अब बीएलओ को 11 दिसंबर तक मतदाताओं से गणना प्रपत्र लेकर निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने की राहत दी गई है।

    तिथि बढ़ने से बीएलओ और मतदाताओं को राहत मिली है। 16 दिसंबर को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशित किया जाएगा।
    जिले में 2663718 मतदाता है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए 2876 बीएलओ लगाए गए हैं। एसआईआर में मतदाताओं का डाटा चार दिसंबर तक निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करना था।

    तिथि बढ़ने से मतदाता और बीएलओ को मिली राहत

    एसआईआर की तिथि बढ़ाने की मांग चली आ रही थी। निर्वाचन आयोग ने अब एसआईआर की तिथि को चार दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दिया है। आलेख्य प्रकाशन की तिथि 16 दिसंबर की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर की तिथि बढ़ाने से बीएलओ और मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है।

    बीएलओ के लिए गणना प्रपत्र एकत्र करने से लेकर निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करना चुनौती बना हुआ था। हालांकि प्रशासन ने तहसील से लेकर ब्लॉक तक बीएलओ की मदद के लिए शिक्षा विभाग को मैदान में उतार रखा है। अभी तक 19.50 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरकर प्राप्त हो चुके हैं।

    18 लाख मतदाताओं का डाटा निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। 39 बीएलओ अपना शत-प्रतिशत काम पूरा कर चुके हैं। 750 से अधिक बीएलओ अपना 90 प्रतिशत काम पूरा चुके हैं।


    निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की तिथि को चार दिसंबर से बढ़ा कर 11 दिसंबर कर दिया है। 16 दिसंबर को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशित किया जाएगा। अभी तक 19.50 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं। 18 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र का डाटा निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

                                                                         अभिषेक कुमार सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी