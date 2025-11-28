Pithoragarh News: मुनस्यारी-हरकोट-चौना मोटर मार्ग दो दिन से बंद, पांच हजार की आबादी प्रभावित
पिथौरागढ़ में मुनस्यारी-हरकोट-चौना मोटर मार्ग दो दिन से बंद है, जिससे पांच हजार लोग प्रभावित हैं। मार्ग बंद होने से लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है और जरूरी सामान की आपूर्ति भी बाधित है। प्रशासन जल्द से जल्द मार्ग खुलवाने का प्रयास कर रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके।
संवाद सूत्र जागरण, मुनस्यारी। मुनस्यारी -हरकोट -चौना मोटर मार्ग विगत दो दिनों से बंद है| मार्ग बंद होने से गोरीवार क्षेत्र की लगभग पांच हजार की आबादी प्रभावित हो रही है| उक्त मोटर मार्ग के अवरुद्ध होने से हरकोट से लेकर जोशा, गांधीनगर तक का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। यह मार्ग मदकोट को जोड़ने वाला लिंक मार्ग है| सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन लोग पैदल और वाहनों से आवाजाही करते हैं|
पैदल आवाजाही करना भी कठिन हो गया है| मार की हालत ऐसी है कि जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं | प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़क होने के बाद भी दो दिन बीतने पर भी सम्बन्धित विभाग द्वारा की सुध नहीं लिए जाने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है | हरकोट मालूपाती और गांधीनगर के किसान भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनका उत्पाद मुनस्यारी बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
क्षेत्र पंचायत सदस्य हरकोट चौना प्रेम चिराल ने कहा है कि यदि शनिवार तक उक्त मोटर मार्ग को सुचारु नहीं किया गया तो क्षेत्रवासियों के साथ लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में अधिशासी अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाइ धारचूला केएस ऐरी का कहना है मशीन उपलब्ध नहीं होने से आज मार्ग नहीं खोला जा सका | शनिवार को सड़क खोल दी जाएगी|
