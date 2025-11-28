Pithoragarh News: मुनस्यारी-हरकोट-चौना मोटर मार्ग दो दिन से बंद, पांच हजार की आबादी प्रभावित

संवाद सूत्र जागरण, मुनस्यारी। मुनस्यारी -हरकोट -चौना मोटर मार्ग विगत दो दिनों से बंद है| मार्ग बंद होने से गोरीवार क्षेत्र की लगभग पांच हजार की आबादी प्रभावित हो रही है| उक्त मोटर मार्ग के अवरुद्ध होने से हरकोट से लेकर जोशा, गांधीनगर तक का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। यह मार्ग मदकोट को जोड़ने वाला लिंक मार्ग है| सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन लोग पैदल और वाहनों से आवाजाही करते हैं|

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पैदल आवाजाही करना भी कठिन हो गया है| मार की हालत ऐसी है कि जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं | प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़क होने के बाद भी दो दिन बीतने पर भी सम्बन्धित विभाग द्वारा की सुध नहीं लिए जाने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है | हरकोट मालूपाती और गांधीनगर के किसान भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उनका उत्पाद मुनस्यारी बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।