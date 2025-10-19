जगमगाते मिट्टी के दीयों से बढ़ रही घर की शोभा, चल निकला कुम्हारों का पेशा

संवाद सहयोगी, जागरण, लोहाघाट । दीपावली पर्व में इलेक्ट्रानिक दीप मालिकाओं के साथ मिट्टी के दीयों की भी मांग तेजी से बढ़ रही है। पिछले चार साल से दीयों की खरीदारी बढ़ने से कुम्हारों का काम भी बढ़ चला है। मेहनत का मोल मिलने से उनके घर की दीवापली भी रोशन हो रही है। चंपावत व लोहाघाट बाजार में मिट्टी के दीयों की अच्छी खासी मांग को देखते हुए स्थानीय दुकानदार मैदानी इलाकों से मिट्टी के दीये मंगाकर बिक्री कर रहे हैं। वहीं टनकपुर व पीलीभीत से मिट्टी के दीये तैयार करने वाले कुम्हार भी खुद यहां आकर अपनी दुकानें लगा रहे हैं।

लोहाघाट के व्यापारी दिनेश चंद्र ने बताया कि उन्होंने दो दिन में 500 दिए बेच दिए है। लोग इलेक्ट्रानिक दीप मालिकाओं के साथ मिट्टी के दीये जरूर खरीद रहे हैं। रमेश चंद्र व मनोज कुमार ने बताया कि पिछले चार वर्षों से मिट्टी के दीयों की मांग बढ़ी है, जिसे देखते हुए वे अब दीपावली में बेचने के लिए कम से कम एक हजार दीये मंगा रहे हैं, जो आसानी से बिक जाते हैं।

दुकान लगाकर मिट्टी के दिए बेच रहे श्यामा कुमार ने बताया कि वह इस वर्ष दूुसरी बार मिट्टी के दिए लेकर पहुंचे हैं। बताया कि वह छह हजार दीये पीलीभीत अपने रिश्तेदारों के यहां खरीदकर लाए है। रविवार को पहले दिन 30 रुपये दर्जन के हिसाब से 400 से अधिक दीये बिक चुके हैं। टनकपुर से आए व्यापारी दिनेश प्रजापति ने बताया कि धनतेरस से पहले ही एक हजार से अधिक दीये बिक चुके थे। दीपावली के दिन बिक्री और अधिक बढ़ने की संभावना है। उन्हांने बताया कि डिजाइन और आकार के अनुसार मिट्टी के दीये 30 रुपये से लेकर 120 रुपये दर्जन बिक रहे हैं।