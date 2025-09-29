पौड़ी गढ़वाल के इस गांव में गुलदार की दहशत, युवती पर किया हमला; डर के साए में जी रहे लोग

पौड़ी गढ़वाल के हलूणी गांव में घास काट रही एक युवती पर गुलदार ने हमला कर दिया। युवती की मां ने दरांती लेकर गुलदार का मुकाबला किया जिससे गुलदार भाग गया। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है और वन विभाग गश्त कर रहा है।

जागरण संवाददाता, पौढ़ी गढ़वाल। विकासखंड पोखड़ा के ग्राम हलूणी में रविवार को हुई घटना के बाद से गुलदार की दहशत फैली हुई है। इधर, घटना के बाद से ही गांव में विभाग ने गश्त शुरू कर दी है। बताते चलें कि रविवार सुबह 23 वर्षीय प्रिया नेगी अपनी मां शोभा देवी के साथ घर के समीप खेतों में घास काटने के लिए गई हुई थी। प्रियंका खेत में घास काट रही थी। इसी दौरान झाड़ियों के समीप उसे गुलदार घात लगाकर बैठा हुआ दिखाई दिया।

गुलदार ने प्रियंका पर छलांग मारी, जिससे उसके हाथ, पैर व पीठ पर नाखूनों से घाव हुए। गुलदार के चंगुल से छूट कर शोर मचाते हुए प्रियंका गांव की ओर दौड़ पड़ी। इसी दौरान ऊपर के खेत में खड़ी प्रियंका की मां ने गुलदार को बेटी के पीछे दौड़ता हुआ देखा तो वह दरांती लेकर गुलदार से भिड़ने के लिए कूद पड़ी।

शोभा देवी की हिम्मत से पस्त गुलदार वापस जंगल की ओर चला गया। घटना के बाद प्रियंका व उसकी मां वापस गांव पहुंचे और पूरी घटना के बारे में ग्रामीणों को बताया। ग्रामीणों ने प्रियंका को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांवखाल पहुंचाया।

इधर, घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद वन विभाग की टीम गांव में गश्त कर रही है। वन विभाग की उप प्रभागीय वनाधिकारी लक्की शाह ने बताया कि घटना के बाद गश्त के लिए टीम मौके पर मौजूद है।