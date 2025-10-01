उत्‍तराखंड के कोटद्वार में नवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व रहा।व्रती माताएं नौ कन्याओं को प्रसाद खिलाकर व्रत का पारण करने के लिए उत्सुक दिखीं। सुंदर वेशभूषा में सजी कन्याएं घर-घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर रही थीं। मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी जहां भंडारे का आयोजन किया गया। माता के दर्शन कर भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।

जागरण संवाददाता, कोटद्वार। नवमी का मौका, छोटी बेटियों के चेहरों पर जहां उत्साह नजर आ रहा था, वहीं व्रती माता-बहनों के चेहरों पर चिंताएं स्पष्ट दिख रही थी। चिंता इस बात कि किसी तरह माता के नौ रूपों के रूप में नौ बेटियों को प्रसाद ग्रहण करवा नौ दिनों से चल आ रहे व्रतों का पारण किया जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेटियां आगे-आगे व व्रती माता-बहनें उनके पीछे-पीछे। जिस घर में बेटियां प्रवेश कर रही, वहां व्रती माता-बहनों के चेहरों पर सुकून स्पष्ट नजर रहा था। इधर, सुंदर वेशवूषा में सजी बेटियां भी पर्स टांग घर-घर पहुंच प्रसाद ग्रहण कर रही थी।

बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भले ही माताओं को तमाम जतन करने पड़ते हों। लेकिन, नवमी पर्व पर बिना मां की डांट सुने सुबह ही बेटियां नहा-धो कर तैयार नजर आई। इंतजार था तो बस गेट के बाहर से लगने वाली आवाज का। सुबह करीब साढ़े छह बजे जैसे ही गेट के बाहर से नाम पुकारा गया तो बेटी ने तुरंत कमरे से बाहर निकल गेट के बाहर खड़ी अन्य सहेलियों के साथ राह पकड़ ली।

पहला घर, फिर दूसरा, फिर तीसरा....दोपहर तक व्रती माता-बहनों के बुलावे पर घर-घर जाने का सिलसिला जारी रहा। इधर, व्रती माता-बहनें बेटियों की तलाश में सुबह से ही गली-गली भटकती नजर आई। स्थिति यह रही कि किसी ने पांच तो किसी ने सात बेटियों को प्रसाद खिला व्रत का पारण किया। कम ही माताएं ऐसी थी, जिन्हें नौ बेटियों को प्रसाद खिलाने का मौका मिला।