गढ़वाल रेजिमेंट के शक्तिपुंज हैं भगवान बदरी विशाल, युद्ध में जवानों के खून में उबाल लाता इनका जयघोष

अनुज खंडेलवाल, जागरण लैंसडौन: भगवान बदरी विशाल गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के आराध्य देव हैं, इसलिए रेजिमेंट का कोई भी कार्य भगवान बदरी विशाल लाल के जयघोष के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। यह परंपरा 138 वर्ष पूर्व रेजिमेंट के स्थापना काल से अनवरत चली आ रही है। उसी कालखंड से बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने और बंद होने के मौके पर गढ़वाल रेजिमेंट का बैंड विग्रह डोलियों की अगुआई करता आ रहा है।

गढ़वाल राइफल्स, सेना में एक ऐसी रेजिमेंट है, जिसमें सिर्फ गढ़वाली युवाओं को भर्ती किया जाता है। रेजिमेंट के तीन भावनात्मक प्रतीकों में विशिष्ट रायल रस्सी, रजिमेंटल युद्ध स्मारक और भगवान बदरी विशाल मुख्य रूप से शामिल है। युद्ध के दौरान ‘बदरी विशाल लाल’ का जयघोष जवानों में नये जोश व ऊर्जा के साथ खून में उबाल पैदा करता है। प्रथम विश्वयुद्ध से लेकर कारगिल युद्ध तक में गढ़वाली सैनिकों ने इसी जयघोष के साथ अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया।