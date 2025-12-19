Language
    Kotdwar: तड़ियाल चौक के पास भवन में लगी आग, कमरे में रखा लाखों का सामान जलकर राख

    By Ajay Khantwal Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:35 PM (IST)

    उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार में तड़ियाल चौक के पास एक मकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ...और पढ़ें

    कोटद्वार के तड़ियाल चौक स्थित घर में आग लगने के बाद निकलता धुआं।

    संवाद सहयोगी, जागरण कोटद्वार: नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत तड़ियाल चौक के समीप स्थित एक भवन में आग लग गई। आग के कारण कमरे में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    घटना है गुरुवार रात की

    घटना गुरुवार रात की है। दमकल विभाग को सूचना मिली कि तड़ियाल चौक स्थित एक दो मंजिले भवन के ऊपरी हिस्से में आग लग गई है। इसके बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने का प्रयास किया।

    सिलिंडर को बाहार निकाला

    दमकल कर्मी संतोष शर्मा ने बताया कि कमरे में रखा फ्रीज, आलमारी व रजाई गद्दे आग की चपेट में आने से जल चुके थे। दमकल कर्मियों ने कमरे में रखे सिलिंडर को बाहार निकाला और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 

    उन्होंने बताया कि भवन में निचले तल में भवन स्वामी सरोजनी देवी रहती थी, जबकि ऊपरी हिस्सा उन्होंने किराये पर दिया हुआ था।

    आग लगने का कारण शार्ट सर्किट

    आग लगने का मुख्य कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के समय किरायेदार दूसरे कमरे में थे। धुएं को देख उन्होंने घटना की जानकारी दमकल कर्मियों को दी। आग के कारण करीब तीन लाख से अधिक का नुकसान हुआ है।

