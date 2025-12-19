कमरे में रखी अंगीठी से चारपाई में लगी आग, खुद को बचा भी नहीं सकी महिला; जिंदा जली

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। बभनी थाना क्षेत्र के चक चपकी कारीडांड गांव में बुधवार की देर रात 70 वर्षीय वृद्ध महिला की अंगीठी की आग से झुलसकर मौत हो गई। मृतका की पहचान राजकुंवर गोंड के रूप में हुई है। स्वजन के अनुसार, राजकुंवर को दो दिन पूर्व लकवा मार गया था, जिससे वह चलने-फिरने में असमर्थ थीं। ठंड से बचाव के लिए वह घर के अंदर चारपाई पर पुआल और बिस्तर डालकर सो रही थीं। चारपाई के पास ही अंगीठी जल रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आशंका जताई जा रही है कि रात में किसी समय अंगीठी की चिंगारी बिस्तर तक पहुंच गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। असहाय अवस्था में वृद्ध महिला चारपाई पर ही जिंदा जल गई। घर के अन्य सदस्य दूसरे कमरे में सो रहे थे।

धुएं की गंध महसूस होने पर जब वे कमरे में पहुंचे तो आग की लपटें देख सन्न रह गए। आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्वजन की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।