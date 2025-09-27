गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आधा घंटा रुका रहा छात्रसंघ चुनाव का मतदान, प्रचार सामग्री को लेकर हंगामा

श्रीनगर गढ़वाल के बिड़ला परिसर में छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान जारी है। एबीवीपी और जय हो संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच प्रचार सामग्री को लेकर विवाद के बाद मतदान कुछ समय के लिए बाधित रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को सामान्य किया। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के महिपाल बिष्ट और जय हो संगठन के शिवांश डोभाल के बीच मुकाबला है।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल। गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को लेकर बिड़ला परिसर में शनिवार को मतदान प्रक्रिया सुबह से ही जारी है। दोपहर दो बजे तक छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके बाद मतगणना शुरू होगी और देर शाम तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह मतदान शुरू होते ही बिड़ला परिसर के अंदर एबीवीपी और जय हो संगठन के कार्यकर्ता प्रचार सामग्री, टी-शर्ट और झंडे लेकर पहुंच गए। इसे लेकर मौके पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई और करीब आधा घंटे तक मतदान प्रक्रिया प्रभावित रही। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और प्रचार सामग्री को परिसर से बाहर करवाया।

टी-शर्ट पहनकर मतदान करने की अनुमति मिली हालांकि, टी-शर्ट पहनकर मतदान करने की अनुमति छात्रों को दे दी गई। कई संगठनों ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। इसके बावजूद मतदान को लेकर छात्रों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। विवि के छह हजार से अधिक छात्र मतदाता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, छात्रा प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और कार्यकारिणी सदस्य पदों के लिए मतदान कर रहे हैं।