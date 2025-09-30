Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड में हाईवे पर आ गया हाथि‍यों का झुंड, सेल्‍फी लेने के पहुंचे लोगों को दौड़ा ल‍िया

    By Ajay khantwal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:23 PM (IST)

    कोटद्वार-दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों का झुंड राजमार्ग पर चहलकदमी करते हुए यातायात बाधित कर रहा है। सेल्फी लेने के प्रयास में कुछ लोग हाथियों के करीब चले गए जिससे हाथियों ने उन्हें दौड़ा दिया। राजमार्ग लैंसडौन वन प्रभाग क्षेत्र से सटा होने के कारण हाथियों की धमक बनी रहती है। एक व्यक्ति बाइक छोड़कर भागा जिससे वह गिर गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    हाईवे पर आ गया हाथि‍यों का झुंड।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, कोटद्वार। कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाथियों की धमक थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन हाथियों का झुंड हाईवे पर पहुंचकर यातायात में बाधा बन रहे हैं। मंगलवार को भी हाथियों का झुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब आधा घंटे तक चहलकदमी करता रहा। इस दौरान हाईवे पर खड़े कुछ लोग सेल्फी लेने के चक्कर में हाथियों के नजदीक तक पहुंच गए, जिन्हें झुंड ने दौड़ा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग लैंसडौन वन प्रभाग क्षेत्र से सटा हुआ है। यही कारण है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाथियों की धमक बनी रहती है। जंगल से निकल कर हाईवे पार कर हाथियों का झुंड खोह नदी तक पहुंचता है। इस दौरान यह झुंड कई घंटे तक हाईवे पर भी चहल-कदमी करते रहता है। मंगलवार को सुबह करीब आठ बजे लालपुल से करीब 500 मीटर आगे मोड़ पर हाथियों का झुंड धमक गया।

    झुंड में हाथियों के बच्चे भी थे, जिस कारण हाथी सतर्कता के साथ हाईवे पर टहल रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग सेल्फी के चक्कर में हाथी के नजदीक तक जाने का प्रयास करने लगे, जिससे हाथी चिढ़ गया और वह लोगों के पीछे दौड़ने लगा। एक व्यक्ति तो बाइक छोड़ भाग गया। भागने के दौरान एक युवक सड़क पर भी गिर गया था। हालांकि, उसे कोई चोट नहीं आई।

    वाहन चालकों ने भी अपने वाहन सड़क किनारे रोक दिए व स्वयं वाहन से उतर सुरक्षित स्थान पर चले गए। करीब आधा घंटे बाद हाथियों का झुंड जंगल में लौट गया था। हाथी हाईवे पर खड़ी आपातकालीन सेवा 108 के आसपास भी चहलकदमी करते नजर आए। हालांकि, एंबुलेंस चालक व अन्य कर्मी पहले एंबुलेंस से दूर जा चुके थे।

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड के इस राजमार्ग पर नहीं खाने होंगे हिचकोले! 9 करोड़ से 28KM रोड होगी गड्ढा मुक्त