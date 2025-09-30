कोटद्वार-दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों का झुंड राजमार्ग पर चहलकदमी करते हुए यातायात बाधित कर रहा है। सेल्फी लेने के प्रयास में कुछ लोग हाथियों के करीब चले गए जिससे हाथियों ने उन्हें दौड़ा दिया। राजमार्ग लैंसडौन वन प्रभाग क्षेत्र से सटा होने के कारण हाथियों की धमक बनी रहती है। एक व्यक्ति बाइक छोड़कर भागा जिससे वह गिर गया।

संवाद सहयोगी, कोटद्वार। कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाथियों की धमक थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन हाथियों का झुंड हाईवे पर पहुंचकर यातायात में बाधा बन रहे हैं। मंगलवार को भी हाथियों का झुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब आधा घंटे तक चहलकदमी करता रहा। इस दौरान हाईवे पर खड़े कुछ लोग सेल्फी लेने के चक्कर में हाथियों के नजदीक तक पहुंच गए, जिन्हें झुंड ने दौड़ा दिया।

कोटद्वार-दुगड्डा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग लैंसडौन वन प्रभाग क्षेत्र से सटा हुआ है। यही कारण है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाथियों की धमक बनी रहती है। जंगल से निकल कर हाईवे पार कर हाथियों का झुंड खोह नदी तक पहुंचता है। इस दौरान यह झुंड कई घंटे तक हाईवे पर भी चहल-कदमी करते रहता है। मंगलवार को सुबह करीब आठ बजे लालपुल से करीब 500 मीटर आगे मोड़ पर हाथियों का झुंड धमक गया।

झुंड में हाथियों के बच्चे भी थे, जिस कारण हाथी सतर्कता के साथ हाईवे पर टहल रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग सेल्फी के चक्कर में हाथी के नजदीक तक जाने का प्रयास करने लगे, जिससे हाथी चिढ़ गया और वह लोगों के पीछे दौड़ने लगा। एक व्यक्ति तो बाइक छोड़ भाग गया। भागने के दौरान एक युवक सड़क पर भी गिर गया था। हालांकि, उसे कोई चोट नहीं आई।