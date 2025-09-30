उत्तराखंड के इस राजमार्ग पर नहीं खाने होंगे हिचकोले! 9 करोड़ से 28KM रोड होगी गड्ढा मुक्त

श्रीनगर-पौड़ी-कोटद्वार राजमार्ग पर श्रीनगर से परसुंडाखाल तक 28 किलोमीटर क्षेत्र में 9 करोड़ की लागत से डामरीकरण और सुधारीकरण कार्य किया जाएगा। राजमार्ग पर गड्ढों को भरने और भू-धंसाव का उपचार करने की योजना है। राजमार्ग पर जर्जर नालियों और कॉजवे की भी मरम्मत की जाएगी। इस परियोजना से राजमार्ग को गड्ढा मुक्त बनाने और यातायात को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

जागरण संवाददाता, पौड़ी। श्रीनगर-पौड़ी-कोटद्वार राजमार्ग पर वाहनों को अब हिचकोले नहीं खाने होंगे। राजमार्ग पर श्रीनगर से परसुंडाखाल तक जल्द ही डामरीकरण-सुधारीकरण कार्य किया जाएगा। इसके अलावा नाली निर्माण व काॅजवे कार्य भी किए जाएंगे। राजमार्ग पर तीन स्थानों पर भू-धंसाव का ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। डामरीकरण-सुधारीकण कार्य से 28 किमी लंबे क्षेत्र को करीब 9 करोड़ की लागत से गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। श्रीनगर-पौड़ी-कोटद्वार राजमार्ग पर जगह-जगह गड्ढे पड़े हैं। जो हादसों को न्यौता दे रहे हैं। क्षेत्र की जनता लगातार राजमार्ग को गड्ढा मुक्त बनाए जाने की मांग कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दे चुके हैं।

मुख्यालय पौड़ी में वर्ष 2022 में सीएम ने सबसे पहले अधिकारियों को राजमार्ग, राज्य मार्गों को गड्ढ़ा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए थे। विभागों ने कई बार पैचवर्क किया, लेकिन गुणवत्ता ठीक नहीं होने से वह सफल नहीं रहा।

लोनिवि एनएच खंड श्रीनगर ने राजमार्ग पर डामरीकरण-सुधारीकरण कार्य के लिए कार्ययोजना तैयार को अमलीजामा पहनाएं जाने की कवायद तेज कर ली है। जिसके तहत श्रीनगर से परसुंडाखाल तक 28 किमी लंबे क्षेत्र में जल्द ही डामरीकरण-सुधारीकरण कार्य जल्द किया जाएगा। जिसके लिए निविदा प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है।

इन स्थानों पर खस्ताहाल पड़ा है राजमार्ग पौड़ी: श्रीनगर-पौड़ी-कोटद्वार राजमार्ग पर श्रीनगर से सतपुली तक जगह-जगह खस्ताहाल पड़ा है। खासतौर पर खंडाह, श्रीकोट, राधाबल्लभपुरम, मल्ली, डोभ-श्रीकोट, अगरोड़ा, पैडुल आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में बने गड्ढ़ों से राजमार्ग पर यातायात जोखिमभरा हो गया है। हालांकि अभी तक कोई बड़ा हादसा सामने नहीं आया। लेकिन वाहनों को नुकसान जरुर पहुंच रहा है।

राजमार्ग किनारे नहीं हैं पक्की नालियां, कई स्थानों पर कॉजवे भी पड़े हैं बदहाल पौड़ी: श्रीनगर-पौड़ी-कोटद्वार राजमार्ग पर श्रीनगर से सतपुली तक कहीं भी पक्की नालियां ना के बराबर हैं। राजमार्ग के अधिकांश हिस्से में कच्ची नालियां हैं, वह भी मिट्टी कूड़ा, पत्थरों से पटी रहती हैं। जिससे जल निकासी नहीं हो पाती है। इसके अलावा कई स्थानों पर कॉजवें भी चौक पड़े हैं।

पीपलपानी, ईटीसी व प्रेमनगर में हो रहा है भू-धंसाव पौड़ी: राजमार्ग पर तीन स्थानों पर भू-धंसाव हो रहा है। जिसके सुधारीकरण को लेकर कार्य किया जाएगा। राजमार्ग पर ज्वाल्पाधाम के समीप पीपलपानी, जिला मुख्यालय पौड़ी में ईटीसी के समीप और प्रेमनगर में बड़े स्तर पर भू-धंसाव देखने को मिला है।

ईई राजवीर सिंह चौहान ने बताया कि पीपलपानी में राजमार्ग करीब 120 मीटर क्षेत्र में धंस रहा है। जिसके सुधारीकरण को लेकर टीएचडीसी को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जबकि ईटीसी व प्रेमनगर में भू-धंसाव को रोकने के लिए सुरक्षा दीवार कार्य जल्द शुरु किया जाएगा।