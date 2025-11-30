भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बनीं कोटद्वार की देव्याक्षी देवरानी, मजबूत इरादे और कठिन परिश्रम से पाया मुकाम

संवाद सहयोगी, जागरण, कोटद्वार (पौड़ी): देशभक्ति का जज्बा ऐसा ही होता है, यह हर युवाओं को सेना में जाने के लिए आकर्षित करता है। कोटद्वार की देव्याक्षी देवरानी ने मजबूत इरादे और कठिन परिश्रम के दम पर भारतीय नौ सेना में कमीशन प्राप्त किया। वह नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बनी हैं। बेटी की सफलता पर माता-पिता, स्वजन और गुरुजन ने खुशी व्यक्त की है।

वर्ष 2024 में हुआ नौसेना में चयन वर्ष 2024 में उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) कोलकाता की परीक्षा उत्तीर्ण की। देव्याक्षी का चयन भारतीय नौसेना के लिए हुआ। इसके बाद उन्होंने केरल के एझिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में एक वर्ष का कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त किया।