बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जश्न

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल: प्रचंड बहुमत के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न श्रीनगर गढ़वाल में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया गया। भाजपा मंडल कार्यालय परिसर में पार्टी के जिला महामंत्री गणेश भट्ट के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार नारेबाजी और मिष्ठान वितरण कर जीत का जश्न मनाते हुए एनडीए नेतृत्व को विशेषकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार को बधाई संदेश भी दिया।

