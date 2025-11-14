Language
    बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जश्न

    By Nand Kishore Khanduri Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:08 PM (IST)

    श्रीनगर गढ़वाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का जश्न मनाया। ढोल-नगाड़ों के साथ नारेबाजी और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को बधाई दी और क्षेत्र में जन समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहने का संकल्प लिया। गणेश भट्ट ने मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की सराहना की।

    श्रीनगर भाजपा कार्यालय परिसर में बिहार की जीत का जश्न मनाते भाजपा कार्यकर्ता। जागरण। 

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल: प्रचंड बहुमत के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न श्रीनगर गढ़वाल में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया गया।

    भाजपा मंडल कार्यालय परिसर में पार्टी के जिला महामंत्री गणेश भट्ट के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार नारेबाजी और मिष्ठान वितरण कर जीत का जश्न मनाते हुए एनडीए नेतृत्व को विशेषकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार को बधाई संदेश भी दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री गणेश भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल सक्षम नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर निरंतर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास की यही तेज गति देख हर व्यक्ति विशेषकर महिलाओं में भी भाजपा के प्रति अगाध विश्वास है।

    इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में भी जन समस्याओं का समाधान को लेकर हर समय तत्पर रहने का संकल्प लिया।

    दिनेश पटवाल, कुशलानाथ, रेनू सुंद्रियाल, ललिता नेगी, मीना असवाल, शांति भट्ट, सुरेंद्र नेगी, प्रकाश सती, दिनेश उनियाल, दिनेश भंडारी के साथ ही अन्य कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में शामिल थे।

