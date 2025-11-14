Bihar Vidhan sabha Chunav Result : दरभंगा, समस्तीपुर, पं. चंपारण, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया के सभी सीटों पर पल-पल बदलते समीकरण
Bihar Vidhan sabha Chunav Result : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में कई सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों में कांटे की टक्कर है। कही एनडीए तो कहीं महागठबंध आगे है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हर पल नतीजों का अपडेट जारी है।
डिजिटल डेस्क, दरभंगा। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 के तहत दरभंगा, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर रुझान और नतीजों की अपडेट लगातार जारी है। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा सीटें, समस्तीपुर में 10, पश्चिमी चंपारण में नौ, सहरसा में तीन, सुपौल में पांच, मधेपुरा में चार और खगड़िया में चार विधानसभा सीटें हैं। मतगणना के साथ ही अंतर बदल रहा है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ चुनावी नतीजों की सबसे सटीक और तेज अपडेट के लिए।
पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में क्रांग्रेस और लौरिया भाजपा आगे
बगहा में भाजपा के राम सिंह 387 वोटो से कांग्रेस के जयेश मंगल सिंह के पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के जयेश मंगल सिंह को 4171 वोट प्रथम राउंड में मिला हुआ है। वही नरकटियागंज में भाजपा के संजय पांडे के मालिक राजद प्रत्याशी दीपक यादव से 508 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं लौरिया में भाजपा के विनय बिहारी महागठबंधन के प्रत्याशी रण कौशल प्रताप सिंह से 70 मतों से आगे चल रहे हैं। प्रथम चक्र की गिनती में विनय बिहारी को 3808 मत मिले हैं।
समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विधानसभा से जदयू आगे
पहले राउंड की गिनती में महेश्वर हजारी (जदयू) - 8278 वोट
रणजीत कुमार राम (सीपीआई) - 4240 वोट
सुपौल में प्रथम राउंड में -
सुपौल- जदयू के विजेंद्र आगे
पिपरा-जदयू के रामविलास कामत आगे
निर्मली- जदयू के अनिरुद्ध प्रसाद यादव आगे
छातापुर- भाजपा के नीरज कुमार सिंह आगे
पश्चिम चंपारण के बेतिया से पहले चक्र की मतगणना में बीजेपी596 मतों से आगे
बीजेपी 2811
कांग्रेस 2215
निर्दलीय1872
दरभंगा जिले के विधानसभा सीटों का परिणाम
दरभंगा नगर दो राउंड की गिनती में भाजपा के संजय सरावगी 5500 मतों से आगे। दरभंगा जाले विधानसभा से जीवेश कुमार 2,024 मत से आगे
मधेपुरा जिले में पहला राउंड
कविता साहा (जदयू) - 5082 वोट
चंद्रशेखर (राजद) - 2482 वोट
प्रणव प्रकाश (निर्दलीय) वोट
एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर
इन सभी जिलों की अधिकांश सीटों पर इस बार एनडीए और महागठबंधन (राजद-कांग्रेस) के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। कहीं मंत्री अपनी साख बचाने की जद्दोजहद में हैं तो कहीं नए चेहरे सियासी समीकरण बदलने की कोशिश में जुटे हैं। मुकाबला कांटे का है और हर राउंड के साथ तस्वीर बदलती दिख रही है।
दरभंगा, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया के विधानसभा सीटों कौन-आगे-कौन पीछ किसको मिली जीत
दरभंगा जिले की विधानसभा सीटें
दरभंगा
दरभंगा ग्रामीण
बेनीपुर
जाले
केवटी
बहादुरपुर
हायाघाट
अलीनगर
गौड़ाबौराम
कुशेश्वरस्थान
----------------
पश्चिम चंपारण जिले का विधानसभा सीटें
बेतिया
बगहा
लौरिया
वाल्मीकिनगर
रामनगर
नरकटियागंज
सिकटा
चनपटिया
मैनाटांड़
----------
समस्तीपुर जिले का विधानसभा सीटें
कल्याणपुर
वारिसनगर
समस्तीपुर
उजियारपुर
मोरवा
सरायरंजन
मोहिउद्दीननगर
विभूतिपुर
रोसड़ा
हसनपुर
-------
सहरसा जिले की विधानसभा सीटें
सहरसा -
सिमरी बख्तियारपुर-
महिषी -
------
सुपौल जिले के विधानसभा
सुपौल -
त्रिवेणीगंज -
छातापुर -
निर्मली -
पीपरा -
-----------
मधेपुरा जिले के विधानसभा
मधेपुरा
अलमनगर
उदाकिशुनगंज (एसी सीट)
सिंहेश्वर (एसी सीट)
------------------
खगड़िया जिले का विधानसभा
खगड़िया
बेलदौर
अलौली (एसी सीट)
परबत्ता
