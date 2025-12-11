Srinagar Garhwal: बेंजवाड़ी गांव में घर में भीषण आग, ऊपरी मंजिल जलकर राख; बड़ी अनहोनी टली

जागरण संवाददाता, श्रीनगर गढ़वाल : कीर्तिनगर विकासखंड के बेंजवाड़ी गांव में देर रात एक घर में अचानक आग लग गई, जिसमें मकान की ऊपरी मंजिल पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि, गनीमत रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है।

रात 12 बजे की घटना

स्थानीय निवासी धीरज सिंह ने बताया कि बुधवार रात करीब 12 बजे घर से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने ऊपरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया।

आग पर पाया गया काबू

सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ और दमकल वाहन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तब तक ऊपरी मंजिल में रखा अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो चुका था।

धीरज सिंह ने बताया कि घटना के समय ऊपरी मंजिल पर कोई नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

शार्ट सर्किट से लगी आग

कीर्तिनगर तहसीलदार प्रदीप कंडारी ने बताया कि सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा। जांच में पाया गया कि आग शार्ट सर्किट के कारण लगी।