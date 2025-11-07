पहाड़ की माटी में है दम, उड़न परियों के मजबूत होते कदम, प्रशिक्षण ले रहीं दो बेटियों ने बनाया कीर्तिमान

मनोहर बिष्ट, जागरण

पौड़ी: पौड़ी की धरती से तैयार हो रही एथलीट की नई पौध कीर्तिमान रच रही हैं। मंडल मुख्यालय पौड़ी में एशिया एवं देश का दूसरा सबसे ऊंचाई वाला शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह खेल मैदान उनके जुनून, हौसले और सर्मपण को रफ्तार दे रहा है। यहां से प्रशिक्षण ले रहीं दो बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर की हालिया प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर माटी को गौरवान्वित किया है।

महाराष्ट्र की सात वर्षीय आर्या पंकज टाकोने ने पांच किमी की बारामती पावर मैराथन को 24 मिनट 22.01 सेकेंड में पूरी कर सबसे कम उम्र की एथलीट होने का नया रिकार्ड बनाया है, जिसे वर्ल्ड बुक आफ रिकार्ड्स में जगह मिली है।

वहीं, उत्तराखंड की बेटी एवं राष्ट्रीय स्तर की एथलीट 23-वर्षीय भागीरथी ने 42 किमी की कश्मीर मैराथन में अखिल भारतीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान गढ़ा है। इन बेटियों को सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) के माइना गांव निवासी कोच सुनील शर्मा प्रशिक्षण दे रहे हैं। आर्या व भागीरथी के प्रशिक्षण का पूरा खर्च वह स्वयं उठाते हैं।

आर्या का कमाल महाराष्ट्र के बारामती स्पोर्ट्स फाउंडेशन की ओर से दो नवंबर को आयोजित मैराथन में आर्या पंकज टाकोने सबसे कम उम्र की सबसे तेज धावक बनी। कोच सुनील शर्मा ने बताया कि आर्या महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पुलगांव की रहने वाली है। उसके पिता पंकज टाकोने महाराष्ट्र पुलिस में सेवारत हैं।

आर्या एक वर्ष से पौड़ी में प्रशिक्षण ले रही है। वह जब साढ़े तीन वर्ष की थी, तब उसका नाम एशिया बुक आफ रिकार्ड्स में दर्ज हो चुका था। पिता पंकज बताते हैं कि वर्ष 2021 में संपन्न हुई मैराथन में उसने एक किमी की दौड़ पांच मिनट 50 सेकेंड में पूरी कर नया रिकार्ड बनाया था।

भागीरथी का कमाल उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित वाण गांव की बेटी एवं राष्ट्रीय स्तर की एथलीट भागीरथी ने जम्मू-कश्मीर सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से श्रीनगर में आयोजित कश्मीर मैराथन में दो नवंबर को प्रतिभाग किया था। उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकार्ड बनाया। वह दो वर्ष से पौड़ी में प्रशिक्षण ले रही हैं।