Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पैसों के लेनदेन को लेकर युवक को बनाया बंधक, उत्तराखंड से अपहरण कर ले जाने लगे हरियाणा के युवक

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:24 PM (IST)

    रामनगर में हरियाणा के कुछ युवकों ने पैसों के लेनदेन के विवाद में एक व्यक्ति का अपहरण करने की कोशिश की। पुलिस को सूचना मिलते ही सक्रिय हुई और नाकेबंदी कर आरोपियों को हल्दुआ चेक पोस्ट पर पकड़ लिया। पुलिस ने अपहृत व्यक्ति को सकुशल छुड़ा लिया और आठ आरोपियों को हिरासत में लेकर उनका वाहन जब्त कर लिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस की सक्रियता से पकड़े गए आरोपित। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रामनगर। पैसों के लेनदेन के चलते हरियाणा के युवकों ने एक व्यक्ति काे बंधक बनाकर उसका अपहरण करने का प्रयास किया। पुलिस की सक्रियता के चलते आरोपित अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए और रामनगर से बाहर निकलने से पहले ही पकड़े गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने अपहरण कर व्यक्ति को उनके चंगुल से छुडाया और आरोपितों को हिरासत में लेकर उनका वाहन सीज कर दिया। बुधवार को कोतवाली में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए ब्रीफिंग चल रही थी। इस बीच पुलिस के 112 नंबर पर रामनगर के आस्थान देवी दयाल बिल्डिंग में रहने वाले मूल रूप से दादरी हरियाणा निवासी दीपक ने सूचना दी कि उनके धर्म भाई राधा मोहन को कुछ लोेग जबरन वाहन में डालकर ले गए हैं।

    सूचना मिलते ही एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कत्याल स्वयं पुलिस टीम के साथ आरोपितों को पकड़ने निकले और सभी चेक पोस्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी कराई। कुछ ही समय में एक्सयूवी वाहन एचआर 26 एफएच 9594 को हल्दुआ चेक पोस्ट पर रोक लिया।

    वाहन से अपहरण किए गए राधा मोहन को पुलिस अधीक्षक कत्याल ने सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने आठ लोगों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम गतवार भान कोसाम, हरियाणा भिवानी निवासी महित पुत्र जोगेंद्र, प्रियांशु पुत्र जोगेंद्र, निखिल पुत्र वीरेंद्र सिंह, थाना कैंथल हरियाणा निवासी साहित पुत्र अनिल, अनिल कुमार पुत्र बलवंत सिंह, थाना बहल हरियाणा निवासी सोमवीर पुत्र मेघराज, मलपोप थाना बोंदमला , जिला चरखी दादरी हरियाणा निवासी रोबिन पुत्र संदीप, थाना बाड़की जिला महेंद्र नगर हरियाणा निवासी गौरव पुत्र राकेश कुमार बताया।

    यह भी पढ़ें- दुबई में बैठा साइबर ठग, स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे युवक; उत्तराखंड का जामताड़ा बन रहा ये शहर

    यह भी पढ़ें- Bageshwar News: खेत में काम कर रही थी मां, चचेरा भाई पहुंचा घर; बहन को कमरे में बंंद कर किया दुष्‍कर्म