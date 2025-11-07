पैसों के लेनदेन को लेकर युवक को बनाया बंधक, उत्तराखंड से अपहरण कर ले जाने लगे हरियाणा के युवक

जागरण संवाददाता, रामनगर। पैसों के लेनदेन के चलते हरियाणा के युवकों ने एक व्यक्ति काे बंधक बनाकर उसका अपहरण करने का प्रयास किया। पुलिस की सक्रियता के चलते आरोपित अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए और रामनगर से बाहर निकलने से पहले ही पकड़े गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने अपहरण कर व्यक्ति को उनके चंगुल से छुडाया और आरोपितों को हिरासत में लेकर उनका वाहन सीज कर दिया। बुधवार को कोतवाली में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए ब्रीफिंग चल रही थी। इस बीच पुलिस के 112 नंबर पर रामनगर के आस्थान देवी दयाल बिल्डिंग में रहने वाले मूल रूप से दादरी हरियाणा निवासी दीपक ने सूचना दी कि उनके धर्म भाई राधा मोहन को कुछ लोेग जबरन वाहन में डालकर ले गए हैं।

सूचना मिलते ही एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कत्याल स्वयं पुलिस टीम के साथ आरोपितों को पकड़ने निकले और सभी चेक पोस्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी कराई। कुछ ही समय में एक्सयूवी वाहन एचआर 26 एफएच 9594 को हल्दुआ चेक पोस्ट पर रोक लिया।