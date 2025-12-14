नैनीताल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए मतदान कल, 1779 अधिवक्ता होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाईकोर्ट बार एसोसियशन के लिए मतदान सोमवार को होगा। इस वर्ष 1779 अधिवक्ता मतदान में शामिल होंगे, जो अब तक हुए चुनावों में सबसे अधिक हैं।

प्रत्येक अधिवक्ता को वन वोट, वन बार के नियम का पालन करने के लिए मतदान से पूर्व चुनाव अधिकारी को शपथ पत्र देना होगा। पहली बार अध्यक्ष पद पर दो महिलाएं सहित चार प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि महासचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला है। अध्यक्ष व महासचिव पद पर पूर्व अध्यक्ष डीसीएस रावत व सौरभ अधिकारी फिर से मैदान में हैं।