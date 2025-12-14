Language
    नैनीताल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए मतदान कल, 1779 अधिवक्ता होंगे शामिल

    By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:34 PM (IST)

    नैनीताल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए कल मतदान होगा। इस चुनाव में 1779 अधिवक्ता शामिल होंगे। मतदान प्रक्रिया में भाग लेने वाले अधिवक्ताओं के लिए सभी आ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाईकोर्ट बार एसोसियशन के लिए मतदान सोमवार को होगा। इस वर्ष 1779 अधिवक्ता मतदान में शामिल होंगे, जो अब तक हुए चुनावों में सबसे अधिक हैं।

    प्रत्येक अधिवक्ता को वन वोट, वन बार के नियम का पालन करने के लिए मतदान से पूर्व चुनाव अधिकारी को शपथ पत्र देना होगा। पहली बार अध्यक्ष पद पर दो महिलाएं सहित चार प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि महासचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला है। अध्यक्ष व महासचिव पद पर पूर्व अध्यक्ष डीसीएस रावत व सौरभ अधिकारी फिर से मैदान में हैं।

    मुख्य चुनाव अधिकारी कुर्बान अली ने बताया कि यदि किसी अधिवक्ता के खिलाफ दो बार एसोसिएशनों में मतदान करने की शिकायत मिलती है, तो उसकी सूचना बार काउंसिल आफ इंडिया को भेजी जाएगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर तीन साल के लिये अधिवक्ता लाइसेंस निलंबित किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यदि मतदान तय समय सुबह दस बजे से 4 बजे तक चला तो मतगणना सोमवार को, अन्यथा मंगलवार को होगी।

