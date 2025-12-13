हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में सख्ती, लागू होगा एक बार-एक वोट का नियम

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए विभिन्न पदों के लिए मतदान 15 दिसंबर को होगा। इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। चुनाव में एक बार-एक वोट के सिद्धांत का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए हर सदस्य से शपथपत्र लिया जा रहा है।

शनिवार को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुर्बान अली ने बताया कि सोमवार को सुबह 10 से शाम चार बजे तक मतदान होगा। इस वर्ष 1770 अधिवक्ता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 50 अधिवक्ता टेंडर वोट डाल चुके हैं।

अध्यक्ष पद में अंजलि भार्गव, मनीषा भंडारी, डीसीएस रावत व डीके जोशी वरिष्ठ उपाध्यक्ष में सुशील वशिष्ट व प्रेम कौशल, महिला उपाध्यक्ष में चेतना लटवाल व मीना बिष्ट, महासचिव में अक्षय लटवाल, भूपेंद्र कोरंगा व सौरभ अधिकारी, कोषाध्यक्ष में गुरबानी सिंह व शुभ्र रस्तोगी प्रत्याशी हैं। वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पांच पदों के लिए छह प्रत्याशी व कनिष्ठ कार्यकारिणी के चार पदों के लिए आठ प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है।