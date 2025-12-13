Language
    हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में सख्ती, लागू होगा एक बार-एक वोट का नियम

    By Kishore Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:49 PM (IST)

    नैनीताल में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए 15 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव में एक बार-एक वोट के सिद्धांत का सख्ती से अनुपालन होगा। इस वर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए विभिन्न पदों के लिए मतदान 15 दिसंबर को होगा। इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। चुनाव में एक बार-एक वोट के सिद्धांत का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए हर सदस्य से शपथपत्र लिया जा रहा है।

    शनिवार को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुर्बान अली ने बताया कि सोमवार को सुबह 10 से शाम चार बजे तक मतदान होगा। इस वर्ष 1770 अधिवक्ता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 50 अधिवक्ता टेंडर वोट डाल चुके हैं।

    अध्यक्ष पद में अंजलि भार्गव, मनीषा भंडारी, डीसीएस रावत व डीके जोशी वरिष्ठ उपाध्यक्ष में सुशील वशिष्ट व प्रेम कौशल, महिला उपाध्यक्ष में चेतना लटवाल व मीना बिष्ट, महासचिव में अक्षय लटवाल, भूपेंद्र कोरंगा व सौरभ अधिकारी, कोषाध्यक्ष में गुरबानी सिंह व शुभ्र रस्तोगी प्रत्याशी हैं। वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पांच पदों के लिए छह प्रत्याशी व कनिष्ठ कार्यकारिणी के चार पदों के लिए आठ प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है।

    कनिष्ठ उपाध्यक्ष में गौरव कांडपाल, उपसचिव प्रशासन में विश्वस्त कांडपाल, उपसचिव प्रेस में प्रसन्ना कर्नाटक, लाइब्रेरियन में अविदित नौलियाल, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य महिला में श्रुति जोशी व कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य महिला में उन्नति पंत निर्विरोध चुने गए हैं।

    मतदान सोमवार सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक होगा, निर्धारित समय पर मतदान संपन्न होने पर उसी दिन मतगणना होगी, लेकिन देर तक होने पर मंगलवार को होगी। इस अवसर पर निर्वाचन सलाहकार रवींद्र बिष्ट, कमलेश तिवारी, राजेश जोशी, भास्कर जोशी, एसएस चौधरी, डीएस बनकोटी, कौशल जगाती, मनीष बिष्ट, सूर्यकांत मैठाणी, तपन सिंह, विकास उनियाल, शीतल सेलवाल, मीनाक्षी शर्मा, राघव सिंघल, वंदना मेहरा, रजनी लटवाल, संगीता अधिकारी पाटनी आदि मौजूद रहे।