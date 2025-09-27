उत्तराखंड से आखिरकार मानसून विदा हो गया है। मौसम विभाग देहरादून ने इसकी घोषणा की। इस बार राज्य में सामान्य से 22 प्रतिशत अधिक बारिश हुई। बागेश्वर और चमोली जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई जबकि पौड़ी गढ़वाल में सबसे कम बारिश दर्ज की गई। टिहरी हरिद्वार और अल्मोड़ा में सामान्य से अधिक वर्षा हुई। नैनीताल में मौसम सामान्य रहा।

लंबे समय तक लगातार आफत बना मानसून आखिरकार राज्य से शुक्रवार को विदा हो गया है। मौसम विभाग देहरादून ने मानसून की विदाई की घोषणा कर दी है। राज्य में सामान्य से 22 प्रतिशत अधिक बारिश रिकार्ड की गई है।

मौसम विभाग देहरादून निदेशक सीएस तोमर ने बताया कि इस बार सभी जनपदों में वर्षा का औसत 1412 मिमी दर्ज किया गया है, जो सामान्य मानसूनी बारिश से 22 फीसद अधिक हुई। बागेश्वर व चमोली जिले में सबसे अधिक वर्षा का केंद्र रहा। यहां 60 फीसद से अधिक वर्षा दर्ज की गई ।

पौड़ी गढ़वाल सबसे कम बारिश वाला जिला रहा। यहां 30 फीसद बारिश कम दर्ज की गई है। देहरादून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, जो 1972 मिमी रिकार्ड वर्षा हुई है। टिहरी, हरिद्वार और अल्मोड़ा में सामान्य से अधिक वर्षा हुई। इन तीन जिलों में सामान्य से 20 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकार्ड की गई है।