उत्तराखंड में आयोजित अल्ट्रा मैराथन को मिली वैश्विक पहचान, दुनिया की पांच सबसे ऊंची दौड़ में शामिल

गणेश जोशी, जागरण हल्द्वानी । चीन-नेपाल सीमा से लगे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पहली बार आयोजित अल्ट्रा मैराथन ने वैश्विक पहचान बना ली है। यहां दो नवंबर को हुआ आयोजन अब दुनिया के पांच सबसे अधिक ऊंचाई वाले स्थलों (हाई एल्टीट्यूड) पर होने वाली अल्ट्रा मैराथन में शामिल हो गया है।

पिथौरागढ़ में अल्ट्रा मैराथन समुद्र तल से 14700 फीट ऊंचाई पर हुई। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर अल्ट्रा मैराथन तंजानिया में होती है। शीर्ष पांच में शामिल दो अन्य आयोजन भी भारत में और एक नेपाल में होता है। पिथौरागढ़ के आयोजन की खास बात यह रही कि यह शीतकाल में हुई, जबकि अन्य चार दौड़ ग्रीष्मकाल में होती हैं। जिस स्थल यानी ज्योलिंगकांग (आदि कैलास) से 60 किमी की दौड़ शुरू हुई, वहां का तापमान माइनस 18 डिग्री था। ऐसे में यह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। साथ ही इससे सीमांत क्षेत्र में शीतकालीन पर्यटन के साथ ही स्वरोजगार की संभावनाओं को और पंख लग गए हैं।



पर्यटन विभाग उत्तराखंड की ओर से भारत तिब्बत पुलिस बल (आइटीबीपी) के सहयोग से दो नवंबर को आयोजित अल्ट्रा मैराथन-आदि कैलास परिक्रमा रन में देशभर के लगभग 800 धावक शामिल हुए। पांच श्रेणी में आयोजित इस मैराथन में सबसे लंबी 60 किलोमीटर की दौड़ माइनस 18 डिग्री तापमान में ज्योलिंगकोंग से शुरू हुई और गुंजी, कालापानी से वापस गुंजी में संपन्न हुई। धावकों के लिए यह स्थल केवल सैर-सपाटे तक सीमित नहीं था, बल्कि पवित्र आध्यात्मिक स्थल आदि कैलास की यात्रा भी थी। 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आदि कैलास दर्शन के बाद इस अलौकिक स्थल की पहचान और बढ़ गई। अब वैश्विक स्तर के आयोजन से यहां शीतकालीन साहसिक पर्यटन की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

सामुदायिक सहभागिता व होम स्टे को बढ़ावा अल्ट्रा मैराथन में धावकों के लिए भोजन किसी होटल में नहीं बना था और न ही विशेष रसाइये बुलाए गए थे। सीमांत के तीन गांव नाबी, रौंककोंग व गुंजी के लोगों ने ही सामुदायिक सहभागिता से तैयार भोजन धावकों को परोसा। साथ ही सभी धावक इन्हीं ग्रामीणों के होम स्टे में ठहरे भी। सिक्किम, अरुणाचल, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा व दिल्ली आदि से आए युवाओं यहां की भव्यता व दिव्यता काफी पसंद आई।