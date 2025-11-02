Language
    Ultra Marathon: आदि कैलास परिक्रमा रन के लिए पहुंचे 18 राज्यों के धावक, दौड़े बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:41 PM (IST)

    उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर आदि कैलास परिक्रमा रन का आयोजन किया गया। मनीला गूंजी से विभिन्न किलोमीटर की मैराथन दौड़ शुरू हुई, जिसमें युवाओं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने 60 किलोमीटर की अल्ट्रामैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए।

     बुजुर्ग युवाओं महिलाओं और बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिला। Jagran

    जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। उत्तराखंड सरकार के द्वारा राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित आदि कैलाश परिक्रमा रन प्रथम हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन में बुजुर्ग युवाओं महिलाओं और बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिला।

    सुबह 5 बजे मनीला गूंजी से पांच, दस, इक्कीस, बयालीस किलोमीटर की मैराथन दौड़ शुरू हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने 60 किलोमीटर की अल्ट्रामैराथन को ज्योलिंकोंग से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
    उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा तथा एआरटीओ शिवांश कांडपाल ने भी 5 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन दौड़ पूरी की। इस दौरान स्थानीय जड़ी बूटी व्यंजन तथा विभिन्न प्रकार के सरकारी स्टॉल भी लगाए गए।

