नैनीताल हाई कोर्ट ने डीएम से पूछा, अतिक्रमण हटाने को क्या कार्रवाई की ? दो सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश

जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले में रुड़की के नाथुखेड़ी की ग्रामीण सड़क में किए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

नैनीता हाई कोर्ट ने हरिद्वार के डीएम से पूछा है कि ग्रामीण सड़क पर किए अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई। मामले में अगली सुनवाई को दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में

रुड़की निवासी बृजपाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया है कि रुड़की के गांव नाथुखेड़ी को जाने वाली सड़क पर एक व्यक्ति ने अतिक्रमण कर चाहरदीवारी कर सड़क को संकरा कर दिया है, जिसके चलते ग्रामीण को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण के कारण 12-18 फिट चौड़ी सड़क पांच फिट रह गई है।