जज ने वैवाहिक कानून का किया दुरुपयोग, दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायिक प्रशिक्षण के लिए भेजा

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जज को आदेश दिया है कि वह शादी के झगड़े के एक मामले में कानून का गलत इस्तेमाल करे और उसे ज्यूडिशियल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा कि जज ने तलाक के एक मामले में कानून का बहुत गलत इस्तेमाल किया है और कई मामलों में साफ कानूनी आदेशों को बार-बार नज़रअंदाज़ किया है।

तलाक के मामले में, जूनियर जज ने कहा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी को पवित्र शादी नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि जज आगे शादी के किसी भी मामले में फैसला सुनाने से पहले दिल्ली ज्यूडिशियल एकेडमी के तहत आगे की ट्रेनिंग लें।

इस टिप्पणी के साथ, कोर्ट ने विवादित फैसले को रद्द कर दिया, मामले को वापस फैमिली कोर्ट को भेज दिया और चीफ जस्टिस को मामले पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह फैसला एक पति की अपील पर विचार करते हुए सुनाया, जिसमें फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। उस आदमी ने क्रूरता के आधार पर तलाक देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान, बेंच ने इस बात पर कड़ी नाराज़गी जताई कि फ़ैमिली कोर्ट झगड़े वाले मामलों में जिस तरह से फ़ैसला करता है। कोर्ट ने पाया कि जज ने अलग-अलग कानूनों के नियमों को मिला दिया था, जिससे शादी के झगड़ों को कंट्रोल करने वाले कानूनी ढांचे में कन्फ़्यूज़न पैदा हो गया।

कोर्ट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(a)(ia) के तहत क्रूरता के आधार पर शादी खत्म करने के लिए तलाक़ की अर्ज़ी दी गई थी, लेकिन फ़ैमिली कोर्ट के जज ने कोर्ट का कीमती समय बचाने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 28A का इस्तेमाल किया। बेंच ने कहा कि यह जानकर हैरानी हुई कि जज ने, विवादित फ़ैसले में, स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 28A के एक ऐसे नियम पर भरोसा किया जो कानून में है ही नहीं और इस आधार पर तलाक़ का ऑर्डर दे दिया।