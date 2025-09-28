Language
    सीएम धामी ने नकल माफिया को दी चेतावनी, कहा- 'उत्तराखंड में नहीं गलने देंगे उनकी दाल'

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:44 PM (IST)

    नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफिया को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार युवाओं को बरगलाने के प्रयासों को विफल करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है और 25 हजार युवाओं को पारदर्शिता से नियुक्त किया है। विद्या भारती की मांग पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात कही।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को नैनीताल में रहे। जागरण

    जासं, नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में राज्य में नकल माफिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि नकल माफियाओं की से प्रदेश की युवाओं को बरगलाने की कोशिश को सफल नहीं होने देंगे और उत्तराखंड में गरीब माता पिता के योग्य व क्षमतावान बेटे बेटियों का योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में चयन सुनिश्चित करेंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे।

    नकल माफिया की दाल किसी भी हाल में गलने नहीं दी जाएगी। राज्य में देश के सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। अब तक 25 हजार युवाओं को पारदर्शिता के साथ नियुक्ति दी है। उन्होंने विद्या भारती की मांग के अनुसार विद्या भारती संचालित विश्विद्यालय बनाने की भी घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए जल्द भूमि की तलाश की जाएगी।

    मुख्यमंत्री रविवार को नैनीताल के पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार दुर्गापुर में विद्या भारती की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सीएम ने उत्तराखंड बोर्ड की दसवीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा की मैरिट सूची में विद्या भारती संचालित विद्यालयों के करीब सौ मेधावी छात्रों को सम्मानित किया।

    उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू की गई।शिक्षा को आधुनिक, व्यवहारिक व व्यवस्थित बनाया गया है। राज्य के 20 डिग्री कालेजों को मॉडल कालेज बनाया जा रहा है। ब्रिटेन के साथ समझौता कर टॉप फाइव छात्रों को मास्टर डिग्री के लिए विदेश भेजा जाएगा।

    कक्षा 6 से आठ तक की कक्षा में हमारी विरासत किताब पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, ताकि नई पीढ़ी को भारत की महान संस्कृति, परंपरा, जननायकों की शौर्यगाथा, बलिदान के बारे में जानकारी हो सके। दुनिया सनातन को समझ रही है, इसलिए दून विश्विद्यालय में सेंटर फॉर हिन्दू स्टडी शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि विद्या भारती ने जड़ों व संस्कृति को शिक्षा से जोड़ने की सराहनीय पहल की है। मूल्य आधारित शिक्षा को जीवन में उतार रही है।

    एसआईटी जांच में होगा दूध का दूध पानी का पानी

    नैनीताल: मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में स्नातक स्तरीय परीक्षा के एक केंद्र में नकल का प्रयास किया गया। इसका प्रभाव देखा जा रहा है। एसआईटी जांच की जा रही है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज इस जांच की मॉनिटरिंग करेंगे। जांच में जो भी दोषी होगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।

    कबिलाई मानसिकता नहीं पनपने देंगे

    नैनीताल:मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में धर्मांतरण रोकने, दंगा रोधी कानून बनाया गया है। लैंड जिहाद, थूक जिहाद पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब तक 9 हजार एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है। 250 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई जबकि 500 अवैध संरचनाओं का ध्वस्तीकरण किया गया। अल्पसंख्यक शिक्षा कानून बनाया गया है।

    राज्य में वही मदरसे संचालित होंगे जो निर्धारित सरकारी पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे। बिना योग्यता वाले धार्मिक गुरु को नहीं पढ़ाने दिया जाएगा। शिक्षा के मंदिरों में कबिलाई मानसिकता को पनपने नहीं देंगे। इस अवसर आरएसएस के प्रांत प्रचारक डा शैलेंद्र, विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री डोमेश्वर साहू, प्रान्त संगठन मंत्री डा रजनीकांत ने विचार रखे।

    अध्यक्षता भारतीय शिक्षा समिति उत्तराखंड के अध्यक्ष प्रो नरेंद्र सिंह भंडारी ने की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, विधायक सरिता आर्य, विधायक राम सिंह कैड़ा, मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल डब्बू, हुकुम सिंह कुंवर,जिलाधिकारी वंदना, एसएसपी पीएन मीणा आदि उपस्थित थे।