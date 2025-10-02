हल्द्वानी पुलिस ने मुखानी और हल्दूचौड़ में हुई लाखों की चोरी के मामले में दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी किए गए जेवर बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी स्मैक के आदी हैं और उन्होंने चोरी के पैसों को स्मैक और कानूनी पैरवी में उड़ा दिया। पुलिस बाकी के माल और आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। मुखानी और हल्दूचौड़ में बंद घरों को खंगालने वाला शातिर और पुराना बदमाश निकला। उसके ऊपर उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और झारखंड तक में चोरी के मामले दर्ज हैं। खास बात यह है कि हल्द्वानी में दो घटनाओं को अंजाम देने के बाद आरोपित ने रामपुर पहुंच स्थानीय पुलिस के समक्ष पुराने मामले में गिरफ्तारी दी। इसके बाद जेल पहुंच गया। हल्द्वानी पुलिस ने इनके पास से लाखों के जेवर भी बरामद किए हैं। हालांकि, आधे जेवर और नकदी ठिकाने लग चुका है।

मुखानी थाना क्षेत्र से जुड़े लोहरियासाल तल्ला में इस साल मार्च में सेना के जवान मनोज पाठक का घर खंगाल 25 तोला सोने के आभूषण और करीब 20 हजार की नकदी पार कर ली गई थी। वारदात के दौरान घर के सभी लोग बागेश्वर में पैतृक गांव गए थे।

इसके बाद अप्रैल में हल्दूचौड़ के गोपीपुरम में कारोबारी नितेश वर्मा के घर में चोरी हुई। चोरों ने यहां से 15 तोला सोने के आभूषण और दो लाख रुपये गायब की। जांच के दौरान पुलिस ने हल्द्वानी से लालकुआं तक सैकड़ों कैमरों को खंगाला। संदिग्धों से पूछताछ का सिलसिला भी जारी रहा।

इसके बाद सुराग मिलने पर ऊधम सिंह नगर के गदरपुर स्थित डोंगपुरी निवासी आबिद हुसैन और राजवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार को कार्यालय में प्रेसर्वाता के दौरान एसपी सिटी प्रकाश चंद्र और सीओ नितिन लोहनी ने बताया कि आरोपितों की निशानदेही पर चोरी किए आभूषण भी बरामद किए गए हैं। मनोज पाठक के घर आबिद ने चोरी को अकेले अंजाम दिया था। जबकि हल्दूचौड़ वाली घटना में राजवीर भी साथ में था।

पुलिस के अनुसार दो वारदातों को अंजाम देने के बाद आबिद रामपुर पहुंच गया। यहां उसके ऊपर धारदार चाकू रखने से जुड़ा एक पुराना मामला दर्ज था। जिसमें वारंट निकल चुके थे। हल्द्वानी पुलिस से बचने के लिए आबिद ने रामपुर पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। इसके बाद कुछ समय जेल में भी रहा। बाहर निकलने के बाद सड़क हादसे में घायल हो गया। उसके बावजूद छिपने के लिए इधर-उधर भागता रहा। लेकिन बाद में साथी के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया।

एसएसपी का टीम को इनाम बदमाशों की तलाश में एसओ मुखानी दिनेश जोशी, एसआइ लालकुआं सोमेंद्र सिंह, इंचार्ज मनोज अधिकारी, फिरोज आलम, राजेश जोशी, हेड कांस्टेबल इसरार अली, त्रिलोक, सिपाही रोहित समेत 11 लोगों की टीम जुटी थी। पर्दाफाश के बाद एसएसपी पीएन मीणा ने टीम के लिए ढाई हजार के इनाम की घोषणा भी की।

स्मैक और पैरवी पर फूंके पैसे आबिद और राजवीर स्मैक के आदी भी है। आबिद के ऊपर हल्द्वानी और बनभूलपुरा थाने में ही पहले से पांच केस दर्ज है। दूसरे राज्यों में भी आपराधिक रिकार्ड है। जबकि राजवीर के बारे में पुलिस और जानकारी जुटा रही है। चोरी किए 2.20 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। जबकि दो घरों से कुल 40 तोला सोना गायब हुआ था। जिसमें से 22 तोला वजन के अलग-अलग आभूषण पुलिस ने बरामद कर लिए हैं।