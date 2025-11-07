Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हल्‍द्वानी में दर्दनाक हादासा: बोलेरो और बाइक की टक्कर, जन्मदिन के दिन ही युवक की मौत

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:29 PM (IST)

    हल्द्वानी में एक बोलेरो और बाइक की टक्कर में जन्मदिन के दिन ही एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और बोलेरो चालक को हिरासत में ले लिया है। इस घटना से युवक के परिवार में मातम छा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भीमताल रोड में अमृतपुर के पास सड़क हादसा, दूसरा युवक एसटीएच में भर्ती। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी! भीमताल रोड में अमृतपुर स्थित महर्षि स्कूल के पास गुरुवार रात बोलेरो व बाइक सवार युवकों की टक्कर हो गई। भीषण सड़क हादसे में बाइक चला रहे 25 वर्षीय पवन कुमार की मृत्यु हो गई। वहीं पीछे बैठा 35 वर्षीय मोहित कुमार डा. सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती है। स्वजन के मुताबिक पवन का गुरुवार को जन्मदिन भी था। वह काम पूरा कर हल्द्वानी को आ रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार, हरतोला सतपुरी रामगढ़ निवासी पवन कुमार पुत्र महेंद्र पाल बीएसएनएल के अधीन एक ठेकेदार के अंडर में इंटरनेट कनेक्शन लगाने का कार्य करता था।गुरुवार की रात करीब नौ बजे वह भीमताल से हल्द्वानी की ओर आ रहे थे। वहीं एक बोलेरो नीचे से ऊपर को जा रही थी। इस दौरान भीमताल मुख्य मार्ग से अमृतपुर को निकलने वाली सड़क के पास बाइक व बोलेरो की टक्कर हो गई। जिसपर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

    आनन फानन में उन्हें डा. सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां चिकित्सकों ने 25 वर्षीय पवन कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे युवक मोहित की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दौरान काठगोदाम थानाध्यक्ष विमल मिश्रा ने बताया कि बोलेरो को कब्जे में ले लिया है। मृतक के स्वजन की ओर से तहरीर मिलने पर बोलेरो सवार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- साल 2022 में जिस हत्‍या से दहल गया था हल्‍द्वानी, उसके चारों आरोपित दोषमुक्त; साबित नहीं हुआ अपराध

    यह भी पढ़ें- हल्‍द्वानी के बनभूलपुरा पहुंची दिल्ली पुलिस, साइबर ठगी के मामले में तीन युवक उठाए