जागरण संवाददाता, हल्द्वानी! भीमताल रोड में अमृतपुर स्थित महर्षि स्कूल के पास गुरुवार रात बोलेरो व बाइक सवार युवकों की टक्कर हो गई। भीषण सड़क हादसे में बाइक चला रहे 25 वर्षीय पवन कुमार की मृत्यु हो गई। वहीं पीछे बैठा 35 वर्षीय मोहित कुमार डा. सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती है। स्वजन के मुताबिक पवन का गुरुवार को जन्मदिन भी था। वह काम पूरा कर हल्द्वानी को आ रहा था।

पुलिस के अनुसार, हरतोला सतपुरी रामगढ़ निवासी पवन कुमार पुत्र महेंद्र पाल बीएसएनएल के अधीन एक ठेकेदार के अंडर में इंटरनेट कनेक्शन लगाने का कार्य करता था।गुरुवार की रात करीब नौ बजे वह भीमताल से हल्द्वानी की ओर आ रहे थे। वहीं एक बोलेरो नीचे से ऊपर को जा रही थी। इस दौरान भीमताल मुख्य मार्ग से अमृतपुर को निकलने वाली सड़क के पास बाइक व बोलेरो की टक्कर हो गई। जिसपर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे।