हल्द्वानी के बनभूलपुरा पहुंची दिल्ली पुलिस, साइबर ठगी के मामले में तीन युवक उठाए
दिल्ली पुलिस ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा से साइबर ठगी के मामले में तीन युवकों को हिरासत में लिया। इन युवकों पर ठगी के पैसों को अपने खातों में खपाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, युवकों के खातों से लाखों का लेनदेन हुआ है। मुख्य आरोपित बाहरी राज्य का है, जिसने कमीशन के लालच में इन युवकों के खातों का इस्तेमाल किया। पुलिस अब दिल्ली में उनसे पूछताछ करेगी।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। दिल्ली में हुए साइबर ठगी के मामले में शनिवार को दिल्ली पुलिस बनभूलपुरा पहुंची। साथ ही तीन युवकों को टीम ने हिरासत में लेकर तीन घंटे तक पूछताछ की है।इसके बाद तीनों युवकों को गिरफ्तार कर पुलिस दिल्ली ले गई है। बताया जा रहा है कि ठगी के एक मामले में युवकों के खातों से लाखों का लेनदेन हुआ है।
पुलिस के अनुसार शनिवार को दिल्ली पुलिस ने उनसे यहां पहुंचकर संपर्क किया। जिसके बाद साइबर ठगी के बारे में बताया साथ ही स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर दबिश दी गई। टीम ने बनभूलपुरा निवासी मोहम्मद शादाब अंसारी, अनस अंसारी और मोहम्मद दानिश को ट्रेस करके इनको पकड़ लिया। इसके बाद तीनों को हिरासत में लेकर थाने लेकर आ गई। जहां उनसे पूछताछ की गई। साथ ही उनके बैंक खाते व दस्तावेजों की गहनता से जांच की गई। तीनों आरोपितों पर दिल्ली में हुए इस साल साइबर ठगी के मामले में शामिल होने का आरोप है।
पूछताछ में आरोपित संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जबकि जांच में पाया जा रहा है कि ठगी के प्रकरण में तीनों के खातों से लाखों रुपये के ट्रांजेक्शन हुए हैं। साथ ही आशंका है कि ठगी के पैसे को इनके खातों में खपाया भी गया है। लेकिन साइबर ठगी का मुख्य आरोपित कोई बाहरी राज्य का बताया जा रहा है। जिसपर इन तीनों युवकों से कमिशन के लालच में आकर इनके खाते से ट्रांजेक्शन भी करवाए गए हैं।
साइबर ठगी के एक मामले में दिल्ली पुलिस हल्द्वानी पहुंची थी। जिसपर शक के आधार पर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। हल्द्वानी में भी युवकों से पूछताछ की गई। प्रकरण दिल्ली का है इसलिए पुलिस टीम अब उनसे वहीं पर पूछताछ करेगी। - मनोज कत्याल, एसपी सिटी।
