जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। दिल्ली में हुए साइबर ठगी के मामले में शनिवार को दिल्ली पुलिस बनभूलपुरा पहुंची। साथ ही तीन युवकों को टीम ने हिरासत में लेकर तीन घंटे तक पूछताछ की है।इसके बाद तीनों युवकों को गिरफ्तार कर पुलिस दिल्ली ले गई है। बताया जा रहा है कि ठगी के एक मामले में युवकों के खातों से लाखों का लेनदेन हुआ है।

पुलिस के अनुसार शनिवार को दिल्ली पुलिस ने उनसे यहां पहुंचकर संपर्क किया। जिसके बाद साइबर ठगी के बारे में बताया साथ ही स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर दबिश दी गई। टीम ने बनभूलपुरा निवासी मोहम्मद शादाब अंसारी, अनस अंसारी और मोहम्मद दानिश को ट्रेस करके इनको पकड़ लिया। इसके बाद तीनों को हिरासत में लेकर थाने लेकर आ गई। जहां उनसे पूछताछ की गई। साथ ही उनके बैंक खाते व दस्तावेजों की गहनता से जांच की गई। तीनों आरोपितों पर दिल्ली में हुए इस साल साइबर ठगी के मामले में शामिल होने का आरोप है।

पूछताछ में आरोपित संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जबकि जांच में पाया जा रहा है कि ठगी के प्रकरण में तीनों के खातों से लाखों रुपये के ट्रांजेक्शन हुए हैं। साथ ही आशंका है कि ठगी के पैसे को इनके खातों में खपाया भी गया है। लेकिन साइबर ठगी का मुख्य आरोपित कोई बाहरी राज्य का बताया जा रहा है। जिसपर इन तीनों युवकों से कमिशन के लालच में आकर इनके खाते से ट्रांजेक्शन भी करवाए गए हैं।