Uttarakhand Tourism: भवाली व कैंची में बढ़ी सैलानियों की संख्या, लगा लंबा जाम

संवाद सहयोगी जागरण, भवाली। नगर में बीते कुछ हफ्तों से पर्यटन ने रफ्तार पकड़ ली है। इससे नगर की सड़कों पर पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। वहीं कैंची धाम में भी भक्तों की संख्या आए दिन बढ़ने लगी है। पर्यटकों के बढ़ने से भवाली व कैंची में फिर से जाम की समस्या बढ़ने लगी है।

नगर में शुक्रवार को काफी संख्या में पर्यटकों के वाहन पहुंचे। इस कारण बाजार में चहल-पहल रही। इसे देख पर्यटन कारोबारी भी खुश दिखे। लेकिन वाहनो की संख्या बढ़ने से नगर की वर्षों पुरानी जाम की समस्या फिर उत्पन्न हो गई। वाहनों की संख्या बढ़ने से नगर में दिन भर जाम की समस्या बनी रही। यही हाल कैंची धाम का भी रहा।