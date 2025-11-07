Language
    Uttarakhand Tourism: भवाली व कैंची में बढ़ी सैलानियों की संख्या, लगा लंबा जाम

    By Mohit Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:21 PM (IST)

    उत्तराखंड में भवाली और कैंची जैसे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई। पर्यटकों की संख्या में अचानक वृद्धि के कारण इन क्षेत्रों में लंबा जाम लग गया, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को असुविधा हुई।

    सड़कों पर पर्यटकों की भारी भीड़। जागरण

    संवाद सहयोगी जागरण, भवाली। नगर में बीते कुछ हफ्तों से पर्यटन ने रफ्तार पकड़ ली है। इससे नगर की सड़कों पर पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। वहीं कैंची धाम में भी भक्तों की संख्या आए दिन बढ़ने लगी है। पर्यटकों के बढ़ने से भवाली व कैंची में फिर से जाम की समस्या बढ़ने लगी है।

    नगर में शुक्रवार को काफी संख्या में पर्यटकों के वाहन पहुंचे। इस कारण बाजार में चहल-पहल रही। इसे देख पर्यटन कारोबारी भी खुश दिखे। लेकिन वाहनो की संख्या बढ़ने से नगर की वर्षों पुरानी जाम की समस्या फिर उत्पन्न हो गई। वाहनों की संख्या बढ़ने से नगर में दिन भर जाम की समस्या बनी रही। यही हाल कैंची धाम का भी रहा।

    कैंची में भी शुक्रवार को करीब 10 हजार भक्तों ने दर्शन किए। इससे सड़क पर पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। वाहन घंटों तक सड़क पर रेंगते रहे। पर्यटकों की संख्या बढ़ती देख पुलिस शनिवार से डायवर्जन व शटल चलाने की तैयारी कर रही है। एसएसआई आसिफ खान ने बताया कि नगर में भारी संख्या में पर्यटकों के वाहन पहुंचे। इससे जाम की समस्या उत्पन्न हुई। बढ़ती पर्यटकों की संख्या को देखते हुए शनिवार से शटल सेवाएं संचालित की जाएगी।

