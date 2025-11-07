संपर्क क्रांति की कछुआ चाल, यात्रियों को कर रही परेशान

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । दिल्ली से काठगोदाम को नियमित चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस देर से हल्द्वानी पहुंच रही है। इससे पहाड़ या अन्य जगह के यात्रियों को देर रात काफी समस्या होती है। ट्रेन के काठगोदाम पहुंचने का समय रात 10:45 बजे है, लेकिन यह ट्रेन औसत एक से डेढ़ घंटे देरी से निर्धारित स्टेशन पहुंच रही है। गुरुवार रात संपर्क क्रांति ट्रेन करीब एक घंटे देरी से काठगोदाम पहुंची है।

कुमाऊं के अंतिम रेलवे स्टेशन काठगाेदाम से दिल्ली को बड़ी संख्या में यात्री रवाना होते है।

इसमें सबसे अधिक भीड़ सुबह 8:40 बजे नियमित चलने वाली संपर्क क्रांति में रहती है। इस ट्रेन के जनरल डिब्बे से लेकर आरक्षित बाेगी में यात्री भरे रहते हैं। इसका कारण ट्रेन का कम किराया है। वहीं दिल्ली से काठगोदाम, हल्द्वानी वापसी के दौरान भी संपर्क क्रांति में सीटें पैक रहती है। ट्रेन का समय दिल्ली से शाम चार बजे रवाना होकर रात 10 बजे हल्द्वानी व 10:45 पर काठगोदाम पहुंचने का है, लेकिन यह ट्रेन अक्सर एक से डेढ़ घंटा देरी से निर्धारित स्टेशनों पर पहुंचती हैं।