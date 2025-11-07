Language
    संपर्क क्रांति की कछुआ चाल, यात्रियों को कर रही परेशान

    By Uday Seth Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:20 PM (IST)

    दिल्ली से काठगोदाम जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अक्सर हल्द्वानी देरी से पहुंच रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। ट्रेन काठगोदाम पहुंचने में अक्सर एक से डेढ़ घंटे की देरी करती है, जिससे पहाड़ जाने वाले यात्रियों को रात में साधन न मिलने के कारण दिक्कत होती है। अधिकारी समस्या को जल्द ठीक करने का आश्वासन दे रहे हैं।

    दिल्ली से काठगोदाम औसत एक से डेढ़ घंटे देरी। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । दिल्ली से काठगोदाम को नियमित चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस देर से हल्द्वानी पहुंच रही है। इससे पहाड़ या अन्य जगह के यात्रियों को देर रात काफी समस्या होती है। ट्रेन के काठगोदाम पहुंचने का समय रात 10:45 बजे है, लेकिन यह ट्रेन औसत एक से डेढ़ घंटे देरी से निर्धारित स्टेशन पहुंच रही है। गुरुवार रात संपर्क क्रांति ट्रेन करीब एक घंटे देरी से काठगोदाम पहुंची है।
    कुमाऊं के अंतिम रेलवे स्टेशन काठगाेदाम से दिल्ली को बड़ी संख्या में यात्री रवाना होते है।

    इसमें सबसे अधिक भीड़ सुबह 8:40 बजे नियमित चलने वाली संपर्क क्रांति में रहती है। इस ट्रेन के जनरल डिब्बे से लेकर आरक्षित बाेगी में यात्री भरे रहते हैं। इसका कारण ट्रेन का कम किराया है। वहीं दिल्ली से काठगोदाम, हल्द्वानी वापसी के दौरान भी संपर्क क्रांति में सीटें पैक रहती है। ट्रेन का समय दिल्ली से शाम चार बजे रवाना होकर रात 10 बजे हल्द्वानी व 10:45 पर काठगोदाम पहुंचने का है, लेकिन यह ट्रेन अक्सर एक से डेढ़ घंटा देरी से निर्धारित स्टेशनों पर पहुंचती हैं।

    बीते रविवार दो नवंबर की रात ट्रेन करीब साढ़े चार घंटे देरी से हल्द्वानी स्टेशन पहुंची। ट्रेन रात में लेट पहुंचने से सबसे अधिक दिक्कत पहाड़ जाने वाले यात्रियों को होती है। इसके कारण यात्रियों को देर रात में पहाड़ जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल पाता है। ऐसे में कई बार उन्हें सुबह तक इंतजार करना पड़ता है।

    कई बार संपर्क क्रांति दिल्ली से ही देरी से आ रही है। वहीं कई बार क्रासिंग में फंसने से भी देरी हो जाती है। हालांकि जो भी समस्या है उसे दिखवाकर जल्द दुरुस्त किया जाएगा। - संजीव शर्मा, सीनियर डीसीएम, इज्जतनगर

     

