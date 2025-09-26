रामनगर से बरेली जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे विभाग रामनगर से कासगंज तक पैसेंजर ट्रेन शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेन 30 सितंबर से शुरू होगी और लालकुंआ जाने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। रामनगर से सुबह 4.40 पर रवाना होकर यह ट्रेन काशीपुर बाजपुर बरेली होते हुए दोपहर डेढ़ बजे कासगंज पहुंचेगी। कासगंज से यह ट्रेन 1.40 पर चलकर रात 10.10 बजे रामनगर पहुंचेगी।

जासं, रामनगर। अब रामनगर से बरेली जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे विभाग रामनगर से कासगंज तक के लिए पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रहा है। ट्रेन में 12 से 14 कोच होंगे। 30 सितंबर से यह ट्रेन शुरू हो जाएगी। इस ट्रेन के चलने से लालकुंआ जाने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलने जा रही है। रामनगर से अभी तक बरेली के लिए कोई ट्रेन का संचालन नहीं था। रेलवे ने रामनगर के लोगों को नई सौगात दी है। रेलवे ने 30 सितंबर से कासगंज के लिए ट्रेन नंबर 55308 चलाने की तैयारी पूरी कर ली है।

रामनगर रेलवे स्टेशन के अधीक्षक राजकुमार वर्णवाल ने बताया कि ट्रेन पहली बार शुरू हो रही है। ट्रेन रामनगर से सुबह 4.40 पर कासगंज के लिए रवाना होगी। जो काशीपुर, बाजपुर, लालकुंआ, किच्छा, भोजीपुरा, इज्जतनगर, बरेली, बदायूं, ऊझानी होते हुए उप्र. के कासगंज तक जाएगी। दिन में डेढ़ बजे ट्रेन कासगंज पहुंचेगी।

इसके बाद कासगंज से ट्रेन संख्या 55307 रामनगर के लिए दिन में कुछ देर बाद 1.40 पर चलेगी। रात 10.10 बजे ट्रेन रामनगर पहुंचेगी। रूट वही रहेगा। स्टेशन अधीक्षक वर्णवाल ने बताया कि पहले यह ट्रेन काशीपुर तक चलती थी।