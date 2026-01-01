जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । नये साल पर पहाड़ आए सैलानियों ने लौटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके कारण काठगोदाम से दिल्ली, यूपी, बिहार को जानी वाली ट्रेनें पैक चल रही है। काठगोदाम से राजस्थान व दिल्ली को नियमित जाने वाली रानीखेत एक्सप्रेस में 120-130 वेटिंग चल रही है। वहीं हावड़ा जाने वाली बाघ एक्सप्रेस में वेटिंग 100 पार है। इससे टिकट कन्फर्म होना मुश्किल बन रहा है।

कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम रेलवे स्टेशन में नये साल को लेकर हजारों की संख्या में यात्री पहुंचे हैं। नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर और रानीखेत जैसे पर्यटन स्थलों पर नया साल मनाने आने के लिए सैलानी पहुंचे हैं। इससे काठगोदाम रेलवे स्टेशन आने वाली ट्रेनें पैक आ रही है।न्यू ईयर का पहला दिन गुजरने के बाद अब यात्री अपने काम की ओर वापसी में लगे हैं। ऐसे में काठगोदाम से चलने वाली लंबे रूट की ट्रेनें पैक है।

काठगोदाम से दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस व रानीखेत एक्सप्रेस में पांच जनवरी तक वेटिंग चल रही है। इन ट्रेनों में स्लीपर व एसी कोच तरह फुल हैं। हावड़ा के साथ यूपी व बिहार को नियमित चलने वाली बाघ एक्सप्रेस में यही स्थिति है। सीनियर डीसीएम संजीव शर्मा ने बताया कि पर्यटन सीजन में यात्रियों की संख्या बढ़ने से ट्रेनों में भीड़ बढ़ी है। इससे ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति है।