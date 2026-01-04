Language
    फेसबुक लाइव में महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी, आरोपित पर प्राथमिकी दर्ज

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:48 PM (IST)

    नैनीताल पुलिस ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा और अश्लील टिप्पणी करने वाले रक्षित शर्मा पर सख्त कार्रवाई की है। एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी क ...और पढ़ें

    अश्लील टिप्पणी करने के मामले में नैनीताल पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा और अश्लील टिप्पणी करने के मामले में नैनीताल पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। एसएसपी नैनीताल डा. मंजुनाथ टीसी ने वायरल फेसबुक लाइव वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

    जानकारी के अनुसार रक्षित शर्मा नामक फेसबुक यूजर ने लाइव वीडियो प्रसारित किया गया था। जिसमें वह वाहन चलाते हुए गाली-गलौच कर रहा था और राह चलती महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां कर रहा था। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसएसपी ने इसे महिला सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए कोतवाली हल्द्वानी पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए।

    निर्देश मिलते ही कोतवाली हल्द्वानी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फेसबुक प्रोफाइल संचालक रक्षित शर्मा पुत्र ललित शर्मा, निवासी दमुवाढूंगा को 4/26 धारा 296 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज किया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि नैनीताल पुलिस महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

    सोशल मीडिया या सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा, अश्लील टिप्पणी या आपत्तिजनक व्यवहार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर, रक्षित शर्मा ने फेसबुक प्रोफाइल में अपने आप को जिला सचिव युवा कांग्रेस लिखा हुआ है।