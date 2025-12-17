Language
    खुशखबरी! नौकुचियाताल-शिलौटी मार्ग पर जल्द फर्राटा भरेंगे वाहन, डामरीकरण कार्य के लिए मिली मंजूरी

    By Mohit Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:07 PM (IST)

    नैनीताल के नौकुचियाताल-शिलौटी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही जल्द ही सुगम होगी। इस मार्ग के डामरीकरण कार्य के लिए 90 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। विधायक ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण नैनीताल। नौकुचियाताल से शिलौटी पंत तक लंबे समय से खराब मोटर मार्ग के डामरीकरण और सुधार कार्य के लिए 90 लाख रुपये स्वीकृत हो गए हैं। मार्ग पर डामरीकरण होने से ग्रामीणों और पर्यटकों को आवागमन में हो रही कठिनाइया दूर होंगी।

    विधायक ने लोक निर्माण विभाग को तुरंत टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

    इसके अतिरिक्त, विधायक कैड़ा ने ओखलकांडा ब्लॉक के थलाडी, टकूरा, करायल, सुरंग आदि गांवों का दौरा किया और बिजली, जल व सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं को सुना। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जिन गांवो में अभी सड़क नहीं है, वहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 4 के तहत सड़कों का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा।

    इसी योजना के तहत पुटगांव से कुलोरी-देवलीधार-सुरंग मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। विधायक ने अधिकारियों को अन्य समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं।

