नैनीताल जिले की यातायात पुलिस अब कैशलेस हो गई है। चालान का भुगतान अब डिजिटल माध्यमों जैसे UPI या कार्ड से ही होगा। जिनके पास डिजिटल सुविधा नहीं है वे ऑनलाइन चालान कटवाकर साइबर कैफे से भुगतान कर सकते हैं। यह कदम डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। पुलिस चालान करते समय फोटो ले रही है और डिजिटल रसीद दे रही है जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

चयन राजपूत, जागरण हल्द्वानी। अब नैनीताल की यातायात पुलिस भी कैशलेस हो गई है। अब वाहनों का चालान डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ही चुकाना होगा। पुलिस चालान कटेगी तो अब वह नकद रुपए नहीं लेगी। पुलिस को यूपीआइ या एटीएम कार्ड से ही चालान की राशि जमा करनी पड़ेगी।

यातायात मुख्यालय के निर्देश के बाद नैनीताल जिले में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। सड़कों में अब चालान काटने के बाद यातायात पुलिस डिजिटल भुगतान ही ले रही है। नैनीताल जिले में अब अब किसी का भी चालान कटेगा तो उन्हें पुलिस को सीधे डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ही चालान का भुगतान करना पड़ेगा।

अगर किसी के पास डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं है तो पुलिस उसका आनलाइन चालान काट देगी। इसके बाद दुपहिया या चारपहिया वाहन चालक साइबर कैफे या जन सुविधा केंद्रों में जाकर उनके क्यूआर कोड में स्कैन करके चालान का भुगतान करेंगे। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है।

हालांकि कभी-कभार पुलिस पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि कुछ रुपये देकर ही पुलिस चालानी प्रक्रिया नहीं करती। लेकिन अब पुलिस चालान करते समय बकायदा चालकों की फोटो भी ले रही है। साथ ही उसे डिजिटल पैमेंट के स्कैनर मशीन से कंप्यूटराइजड पर्ची निकालकर भी दे रही है।