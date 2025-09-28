Language
    नैनीताल ट्रैफ‍िक पुलिस हुई कैशलेस, अब वाहनों का चालान भी डिजिटल

    By chayan rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:29 PM (IST)

    नैनीताल जिले की यातायात पुलिस अब कैशलेस हो गई है। चालान का भुगतान अब डिजिटल माध्यमों जैसे UPI या कार्ड से ही होगा। जिनके पास डिजिटल सुविधा नहीं है वे ऑनलाइन चालान कटवाकर साइबर कैफे से भुगतान कर सकते हैं। यह कदम डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। पुलिस चालान करते समय फोटो ले रही है और डिजिटल रसीद दे रही है जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

    यातायात मुख्यालय के आदेश के बाद नैनीताल जिले में लागू हुई व्यवस्था. Concept Photo

    चयन राजपूत, जागरण  हल्द्वानी। अब नैनीताल की यातायात पुलिस भी कैशलेस हो गई है। अब वाहनों का चालान डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ही चुकाना होगा। पुलिस चालान कटेगी तो अब वह नकद रुपए नहीं लेगी। पुलिस को यूपीआइ या एटीएम कार्ड से ही चालान की राशि जमा करनी पड़ेगी।

    यातायात मुख्यालय के निर्देश के बाद नैनीताल जिले में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। सड़कों में अब चालान काटने के बाद यातायात पुलिस डिजिटल भुगतान ही ले रही है। नैनीताल जिले में अब अब किसी का भी चालान कटेगा तो उन्हें पुलिस को सीधे डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ही चालान का भुगतान करना पड़ेगा।

    अगर किसी के पास डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं है तो पुलिस उसका आनलाइन चालान काट देगी। इसके बाद दुपहिया या चारपहिया वाहन चालक साइबर कैफे या जन सुविधा केंद्रों में जाकर उनके क्यूआर कोड में स्कैन करके चालान का भुगतान करेंगे। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है।

    हालांकि कभी-कभार पुलिस पर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि कुछ रुपये देकर ही पुलिस चालानी प्रक्रिया नहीं करती। लेकिन अब पुलिस चालान करते समय बकायदा चालकों की फोटो भी ले रही है। साथ ही उसे डिजिटल पैमेंट के स्कैनर मशीन से कंप्यूटराइजड पर्ची निकालकर भी दे रही है।

    नवनियुक्त यातायात निरीक्षक महेश चंद्र ने बताया कि पुलिस अब वाहनों के चालान का सिर्फ डिजिटल भुगतान ही ले रही है। मुख्यालय के आदेश पर चालकों से नगद राशि लेना बंद कर दिया गया है।

    शुक्रवार को नैनीताल रोड स्थित एक टेंपो चालक नौ सवारियों को लेकर काठगोदाम की तरफ जा रहा था। जिस पर पुलिस ने क्वींस स्कूल के पास टेंपो चालक को रोककर चालान कर दिया। टेंपो चालक पुलिस को नकद राशि दे रहा था। लेकिन पुलिस ने इसे लेने से इन्कार कर दिया। टेंपो चालक के साथ व्यक्ति ने पुलिस की डिजिटल मशीन से क्यूआर कोड स्कैन करके चालान के रुपए जमा किए।