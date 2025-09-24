अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करना भूल गई पुलिस, ऑपरेशन रोमियो पर अधिक ध्यान

नैनीताल में पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों पर सुस्ती दिखा रही है। सड़क हादसे चोरी और मारपीट जैसे कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित एक महीने से थानों के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस ऑपरेशन रोमियो में व्यस्त है वहीं पुराने मामले ठंडे बस्ते में हैं। सीओ सिटी का कहना है कि पुलिस जांच कर रही है।

चयन राजपूत, जागरण, हल्द्वानी। पुलिस भले ही कुछ घटनाओं के पर्दाफाश पर स्वयं की पीठ थपथपाने से पीछे नहीं रहती है, वहीं जिन अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाती है, उन मामलों से पल्ला झाड़ लेती है। यहां तक कि सड़क हादसे में मौत, चोरी व मारपीट जैसे मामले में भी जिम्मेदारी से बचती दिखती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन घटनाओं से पीड़ित लोग एक माह के बाद भी चक्कर काटने को मजबूर रहते हैं, लेकिन संबंधित मामलों में कोई सुनवाई नहीं होती है। मुखानी थाना क्षेत्र में ही आठ सितंबर की रात करीब 10 बजे स्कूटी में अपने दोस्त के साथ सवार होकर जा रहे युवकों को पीछे से कार ने टक्कर मार दी थी।

स्कूटी चालक हार्दिक बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने 10 सितंबर को अज्ञात कार चालक पर प्राथमिकी दर्ज कर दी लेकिन अब तक कार चालक पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। यह एक मामला नहीं है। महीने भर से ऐसे ही कई मामले हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आलम यह है कि जिले की पुलिस महज आपरेशन रोमियो के नाम पर अभियान चलाकर इंटरनेट मीडिया में फोटो-वीडियो प्रसारित करने में ही जुटी रहती है।

केस-एक अधेड़ की मौत मामले में अज्ञात ट्रक चालक पर प्राथमिकी धान मिल हल्द्वानी निवासी जितेश गोयल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि 28 जुलाई को उनके पिता महावीर प्रसाद अपनी स्कूटी से घर से हल्द्वानी जा रहे थे। इस दौरान एक ट्रक ने उनको टक्कर मार दी। जिसपर इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। बेटे ने आरोपित चालक पर कार्रवाई करने की मांग की थी। जिसपर दो सितंबर को अज्ञात ट्रक चालक पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इसपर अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है।

केस- दो कालाढूंगी रोड में मारपीट मामले में अज्ञातों पर प्राथमिकी कालाढूंगी रोड में बीते सात सितंबर को मंगल पड़ाव के दो युवकों पर कार सवार दबंगों ने मारपीट कर दी थी। इसपर युवकों को मार मारकर घायल कर दिया गया था। यही नहीं एक युवक की दो तोले की चेन, मोबाइल व पर्स भी लूट लिया गया था। जिसपर पीड़ितों की शिकायत पर कोतवाली में आठ सितंबर को अज्ञातों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी थी। अब तक पुलिस दबंगों को ढूंढ नहीं सकी है।