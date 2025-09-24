Language
    अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करना भूल गई पुलिस, ऑपरेशन रोमियो पर अधिक ध्यान

    By chayan rajput Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:54 AM (IST)

    नैनीताल में पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों पर सुस्ती दिखा रही है। सड़क हादसे चोरी और मारपीट जैसे कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित एक महीने से थानों के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस ऑपरेशन रोमियो में व्यस्त है वहीं पुराने मामले ठंडे बस्ते में हैं। सीओ सिटी का कहना है कि पुलिस जांच कर रही है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    चयन राजपूत, जागरण, हल्द्वानी। पुलिस भले ही कुछ घटनाओं के पर्दाफाश पर स्वयं की पीठ थपथपाने से पीछे नहीं रहती है, वहीं जिन अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाती है, उन मामलों से पल्ला झाड़ लेती है। यहां तक कि सड़क हादसे में मौत, चोरी व मारपीट जैसे मामले में भी जिम्मेदारी से बचती दिखती है।

    इन घटनाओं से पीड़ित लोग एक माह के बाद भी चक्कर काटने को मजबूर रहते हैं, लेकिन संबंधित मामलों में कोई सुनवाई नहीं होती है। मुखानी थाना क्षेत्र में ही आठ सितंबर की रात करीब 10 बजे स्कूटी में अपने दोस्त के साथ सवार होकर जा रहे युवकों को पीछे से कार ने टक्कर मार दी थी।

    स्कूटी चालक हार्दिक बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने 10 सितंबर को अज्ञात कार चालक पर प्राथमिकी दर्ज कर दी लेकिन अब तक कार चालक पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। यह एक मामला नहीं है।

    महीने भर से ऐसे ही कई मामले हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आलम यह है कि जिले की पुलिस महज आपरेशन रोमियो के नाम पर अभियान चलाकर इंटरनेट मीडिया में फोटो-वीडियो प्रसारित करने में ही जुटी रहती है।

    केस-एक

    अधेड़ की मौत मामले में अज्ञात ट्रक चालक पर प्राथमिकी

    धान मिल हल्द्वानी निवासी जितेश गोयल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि 28 जुलाई को उनके पिता महावीर प्रसाद अपनी स्कूटी से घर से हल्द्वानी जा रहे थे। इस दौरान एक ट्रक ने उनको टक्कर मार दी। जिसपर इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। बेटे ने आरोपित चालक पर कार्रवाई करने की मांग की थी। जिसपर दो सितंबर को अज्ञात ट्रक चालक पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इसपर अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है।

    केस- दो

    कालाढूंगी रोड में मारपीट मामले में अज्ञातों पर प्राथमिकी

    कालाढूंगी रोड में बीते सात सितंबर को मंगल पड़ाव के दो युवकों पर कार सवार दबंगों ने मारपीट कर दी थी। इसपर युवकों को मार मारकर घायल कर दिया गया था। यही नहीं एक युवक की दो तोले की चेन, मोबाइल व पर्स भी लूट लिया गया था। जिसपर पीड़ितों की शिकायत पर कोतवाली में आठ सितंबर को अज्ञातों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी थी। अब तक पुलिस दबंगों को ढूंढ नहीं सकी है।

    केस- तीन

    स्पोर्ट्स की दुकान में चोरी का अब तक नहीं हुआ खुलासा

    मुखानी थाना क्षेत्र में 15 सितंबर को एक स्पोर्ट्स की दुकान के गल्ले से 10 हजार रुपये चोरी हो गए। कमलुवागांजा गढ़वाल रोड निवासी हिमांशु मेहरा ने पुलिस को इसकी शिकायत की। जिसपर मुखानी पुलिस ने 18 सितंबर को अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी। लेकिन अब तक चोर पकड़ में नहीं आ सका है।

    अज्ञातों को पुलिस ढूंढने में जुटी हुई है। चाहे मनचले हों या दबंग यह बक्शे नहीं जाएंगे। आपरेशन रोमियो के साथ ही हम लोग आजकल स्कूलों के बाहर भी चेकिंग अभियान चला रहे हैं। पुलिस स्कूलों के बाहर भी सादे कपड़ों में घूम रही है। ताकि मनचलों को पकड़ सकें। पुलिस पुराने मामलों की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। - नितिन लोहनी, सीओ सिटी।