उत्तराखंड में परीक्षा रद्द होने के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, बोले-परिणाम निरस्त हुआ तो वर्षों की मेहनत पर फिर जाएगा पानी

छात्र संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली से मुलाकात कर यूकेएसएसएससी परीक्षा का परिणाम जल्द जारी करने का अनुरोध किया। छात्रों ने परीक्षा को निष्पक्ष बताया और कहा कि परिणाम रद्द होने से उनकी वर्षों की मेहनत बेकार हो जाएगी। उन्होंने परीक्षा में पारदर्शिता का दावा किया और परिणाम जारी करने की मांग की। सचिव मुख्यमंत्री ने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली से संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। आयोग पर उन्हें पूरा भरोसा है और यह परीक्षा भी पहले की ही तरह निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुछ लोग परीक्षा पूर्व इसे रोकने में लगे थे और अब परिणाम निरस्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो यह उनकी वर्षों की मेहनत और भविष्य, दोनों पर पानी फेरने जैसा होगा। सचिवालय में मंगलवार को प्रतियोगिता परीक्षा छात्र संघ के प्रतिनिधि मंडल ने इशांत रौथाण के नेतृत्व में भेंट कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में अनुरोध किया गया कि यूकेएसएसएससी की हाल ही में आयोजित परीक्षा पूर्ण रूप से निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नकल विहीन तरीके से संपन्न हुई है। परीक्षा शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के पास प्रश्नपत्र की तस्वीरें पाई गई, जिसे लेकर भ्रामक माहौल बनाया जा रहा है।