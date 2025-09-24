Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तराखंड में परीक्षा रद्द होने के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, बोले-परिणाम निरस्त हुआ तो वर्षों की मेहनत पर फिर जाएगा पानी

    By Vikas gusain Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:57 AM (IST)

    छात्र संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली से मुलाकात कर यूकेएसएसएससी परीक्षा का परिणाम जल्द जारी करने का अनुरोध किया। छात्रों ने परीक्षा को निष्पक्ष बताया और कहा कि परिणाम रद्द होने से उनकी वर्षों की मेहनत बेकार हो जाएगी। उन्होंने परीक्षा में पारदर्शिता का दावा किया और परिणाम जारी करने की मांग की। सचिव मुख्यमंत्री ने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली से मुलाकात कर बोले प्रतिभागी छात्र , जल्द जारी करें परीक्षा का परिणाम। फोटो- एक्स

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली से संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। आयोग पर उन्हें पूरा भरोसा है और यह परीक्षा भी पहले की ही तरह निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुछ लोग परीक्षा पूर्व इसे रोकने में लगे थे और अब परिणाम निरस्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो यह उनकी वर्षों की मेहनत और भविष्य, दोनों पर पानी फेरने जैसा होगा। सचिवालय में मंगलवार को प्रतियोगिता परीक्षा छात्र संघ के प्रतिनिधि मंडल ने इशांत रौथाण के नेतृत्व में भेंट कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

    ज्ञापन में अनुरोध किया गया कि यूकेएसएसएससी की हाल ही में आयोजित परीक्षा पूर्ण रूप से निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नकल विहीन तरीके से संपन्न हुई है। परीक्षा शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के पास प्रश्नपत्र की तस्वीरें पाई गई, जिसे लेकर भ्रामक माहौल बनाया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- बंगले के सामने बुलेट से फोड़े पटाखे तो DAV कालेज पहुंचे कप्तान अजय सिंह, बाइक सीज कराकर एसएसपी ने की कार्रवाई

    ज्ञापन में परीक्षार्थियों ने यह निवेदन किया है कि परीक्षा को निरस्त न करते हुए परिणाम शीघ्र जारी किए जाएं, ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने प्रतिनिधिमंडल को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

    सचिव मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र संघ के प्रतिनिधि रामपाल सिंह, विनोद आजाद, उमेश कुमार, मोहित, धुरेंद्र, अर्जुन सिंह, मनेंद्र कुमार व शिवम झंग्याल शामिल थे।