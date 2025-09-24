Language
    बंगले के सामने बुलेट से फोड़े पटाखे तो DAV कालेज पहुंचे कप्तान अजय सिंह, बाइक सीज कराकर एसएसपी ने की कार्रवाई

    By Soban singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:33 AM (IST)

    देहरादून में छात्र संघ चुनाव के चलते छात्र नेताओं ने बाइक रैली निकाली। रैली के दौरान कुछ छात्रों ने एसएसपी के बंगले के बाहर पटाखे फोड़े जिस पर एसएसपी ने तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने छात्रों को शांतिपूर्वक रैली निकालने की अपील की और पटाखे फोड़ने वाले छात्रों के बुलेट सीज किए गए। पुलिस ने छात्रों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया।

    डीएवी कॉलेज में छात्रों से बातचीत करते एसएसपी अजय सिंह व प्रभारी निरीक्षक मनोज मैनवाल। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। छात्र संघ के नेता लगातार बाइक रैली निकाल रहे हैं। मंगलवार को छात्रसंघ के नेताओं ने बाइक रैली निकाली जोकि एसएसपी अजय सिंह के बंगले के आगे से निकली।

    इस दौरान कुछ छात्रों ने कप्तान के बंगले के बाहर बुलेट से पटाखे फोड़ दिए। उस समय कप्तान अपने बंगले में ही थी। बुलेट से पटाखों की आवाज सुनकर उन्होंने तत्काल दिलाराम चौक पर फोन करके रुकवाया। यहां पुलिस से बातचीत करने के बाद छात्र डीएवी कॉलेज पहुंच गए।

    शहर में रैली निकाल रहे थे छात्र संगठन के पदाधिकारी, बुलेट से फोड़ रहे पटाखे

    एसएसपी ने पूरी जानकारी लेने के बाद डालनवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज मैनवाल के साथ डीएवी कॉलेज पहुंचे। इस दौरान छात्रों के साथ बातचीत की और इस तरह के बुलेट लेकर रैली न निकालने को कहा। इसके बाद कुछ बुलेट चालकों को चिह्नित करते हुए उनके चालान भी किए गए।

    बुलेट बाइक से पटाखे फोड़े जाने पर बाइक सीज

    निरीक्षक मनोज मैनवाल ने बताया कि छात्र संघ चुनाव को लेकर एसएसपी डीएवी कॉलेज पहुंचे और उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव रैली निकालने की अपील की। इस दौरान बुलेट से पटाखे फोड़ रहे छात्रों के बुलेट भी सीज किए गए।