    Nainital News: चौराहों पर पसरे अंधेरे से मिलेगी निजात, अब सोलर लाइट से रौशन होंगे शहर के चौराहे

    By Naresh Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:40 AM (IST)

    नैनीताल शहर के चौराहों को रौशन करने के लिए लोनिवि सोलर लाइटें लगाने जा रहा है। इससे चौराहों पर पसरा अंधेरा दूर होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। रात में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा। लोनिवि का कहना है कि शहर को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

    नयना देवी मंदिर का मुख्य गेट जिसको सोलर लाइटों से रौशन किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर में लोनिवि की ओर से चौड़े किए गए सात चौराहे सोलर लाइट से रौशन किए जाएंगे। शहर में ठप पड़ी स्ट्रीट लाइटें व चौराहों पर पसरे सन्नाटे को देखते हुए लोनिवि नई योजना पर कार्य कर रहा है।

    पहले चरण में मल्लीताल रिक्शा स्टेंड चौराहा, नयना देवी मंदिर के नवनिर्मित गेट व पंत पार्क में लाइटें लगाई जाएगी। जिसके लिए सड़क किनारे स्थित सार्वजनिक शौचालय के ऊपर पांच किलोवाट की सोलर यूनिट लगाने की योजना है।

    दो साल पूर्व शहर के सात चौराहों के चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट पर कार्य शुरु किया गया था। तल्लीताल डांठ, मल्लीताल रिक्शा स्टेंड, एसबीआई तिराहा, नम: नैनीताल समेत अन्य चौराहों पर चौड़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। ईधर मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत रिक्शा स्टेंड के समीप बनाये जा रहे भव्य गेट का भी निर्माण लगभग पूरा हो गया है।

    चौराहों का चौड़ीकरण पूरा हो गया है, लेकिन नगर पालिका की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बेहतर नहीं होने के कारण अक्सर चौराहों पर अंधेरा पसरा रहता है। समस्या को देखते हुए लोनिवि अब सोलर लाइट से चौराहों को रौशन करने की योजना पर कार्य कर रहा है।

    अधिशासी अभियंता रत्नेश कुमार सक्सेना ने बताया कि फिलहाल नयना देवी मंदिर गेट, पंत पार्क व रिक्शा स्टेंड चौराहे पर सोलर लाइट स्थापित करने का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। जिसके लिए सार्वजनिक शौचालय की छत पर सोलर यूनिट स्थापित की जाएगी।

    फिलहाल पांच किलोवाट की यूनिट स्थापित करने की योजना है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो अन्य चौराहाें को भी सोलर लाइट से रौशन किया जाएगा।

