Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    24 घंटे में चोरी की दूसरी शिकायत, ज्वेलर्स के घर से पांच लाख के आभूषण गायब

    By chayan rajput Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:54 AM (IST)

    हल्द्वानी के इंदिरानगर में एक ज्वेलर्स के घर से पांच लाख रुपये के आभूषण चोरी हो गए। पीड़ित ने एसएसपी नैनीताल से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार एक महीने पहले उसके घर से आभूषण चोरी हुए थे लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस सुभाष नगर में हुई चोरी का पर्दाफाश करने में भी विफल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    24 घंटे में चोरी की दूसरी शिकायत, ज्वेलर्स के घर से पांच लाख के आभूषण गायब

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। पुलिस सुभाष नगर में घर में आभूषण की चोरी का पर्दाफाश नहीं कर सकी है, वहीं 24 घंटे के भीतर ही इंदिरानगर से पांच लाख रुपये की कीमत के आभूषण चोरी की शिकायत हाे गई। जबकि यह चोरी का यह मामला एक महीने पुराना है। शिकायतकर्ता ने अब एसएसपी नैनीताल को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को इंदिरा नगर मोहम्मदी चौक छोटी रोड वार्ड 31 निवासी उसमान अली ने पुलिस को शिकायत कर बताया कि उसकी लाइन नंबर 17 आजाद नगर गफ्फारी मस्जिद के सामने ज्वेलर्स की दुकान है।

    वह 26 अगस्त की शाम को दुकान से पांच लाख रुपये कीमत के आठ जोड़ी बुंदा, एक जोड़ी झुमकी लेकर घर आ गया था। करीब 50 ग्राम के सोने के आभूषण उसे घर के पास ही ग्राहक को देने थे।

    अगले दिन वह सुबह 27 अगस्त को पांच बजे फर्ज की नमाज पढ़ने पत्नी के साथ उठा। इसके बाद टहलने चला गया। जब लौटा तो कमरे में सोने के आभूषण गायब थे। पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। बनभूलपुरा थाना पुलिस ने मौके पर आकर सीसीटीवी कैमरे चेक किए थे।

    उस्मान का आरोप है कि एक माह बाद भी पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा और न ही उनकी प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप लगाया की क्षेत्र में नशेड़ी घूमते रहते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उस्मान ने एसएसपी नैनीताल को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है।

    सुभाषनगर मामले में सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

    गुरुवार को सुभाषनगर में कुलदीप सेठी के घर करीब आठ तोले के सोने की चोरी का पता लगाने के लिए भोटिया पड़ाव चौकी पुलिस सीसीटीवी खंगालने में ही जुटी है। अब तक उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि चौकी इंचार्ज अनिल कुमार का कहना है कि वह जल्द मामले का पर्दाफाश कर देंगे।

    सुभाषनगर में हुई चोरी का पुलिस जल्द पर्दाफाश कर देगी। इसको लेकर पुलिस जांच में जुटी है। वहीं इंदिरा नगर में चोरी की घटना पर पुलिस जांच कर रही है। उसमान की शिकायत का प्रार्थना पत्र मिल गया है। जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। - नितिन लोहनी, सीओ सिटी